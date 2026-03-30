NÖ Landesausstellung 2026 - Bilanz des Eröffnungswochenendes

St. Pölten (OTS) -

Vergangenen Freitag hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Niederösterreichische Landesausstellung 2026 „Wenn die Welt Kopf steht – Mensch. Psyche. Gesundheit.“ am Areal des Landesklinikums Mauer offiziell eröffnet. Am Wochenende schließlich strömten die ersten Besucherinnen und Besucher zur Ausstellung.

„Mit mehr als 3.300 Besucherinnen und Besuchern können wir schon jetzt von einem großen Erfolg für die Region und ganz Niederösterreich sprechen“, attestierte die Landeshauptfrau nach dem Eröffnungswochenende. Zugleich betonte Mikl-Leitner, dass es mit der Landesausstellung gelungen sei, „ein Projekt auf die Beine zu stellen, das weit über die Region hinausstrahlt“. Besonders hob sie hervor, dass „Kultur hier Brücken baut – zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Medizin und Gesellschaft“. Die Landeshauptfrau unterstrich zudem, es sei nicht nur mutig, sondern auch notwendig, sich dem Thema psychische Gesundheit zu stellen: „Wir müssen vom Wegschauen zum Hinschauen kommen und ich bin überzeugt, diese Landesausstellung schafft mehr Offenheit für ein neues Miteinander.“

Am Eröffnungswochenende wurde den Gästen einiges geboten: Am Samstag wurde der Auftakt für die Bevölkerung im Festzelt neben dem Areal des Landesklinikums gefeiert – inklusive Radio NÖ Frühschoppen. Dabei wurden die Regionspartner der NÖ Landesausstellung vorgestellt. Außerdem gab es unter dem Titel „Musikalische Grüße aus den Gemeinden“ Musik, Tanz und Regionalkultur. Dazu wurden regionale Schmankerl aus dem Mostviertel serviert. Der Eintritt am ersten offiziellen Ausstellungstag war für alle Besucherinnen und Besucher kostenlos.

Auch am Sonntag sorgten der Musikverein Mauer-Öhling, die Jagdhornbläser Öhling sowie die Blasmusik von KamBamBlech für gute Stimmung im Festzelt.

Die NÖ Landesausstellung 2026 unter dem Titel „Wenn die Welt Kopf steht – Mensch. Psyche. Gesundheit.“ bietet auf dem Gelände des Landesklinikums Mauer – erstmals bei laufendem Klinikbetrieb – Einblicke in die Geschichte und Gegenwart psychischer Gesundheit. Sie läuft bis inklusive 8. November 2026.