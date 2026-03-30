PALLAS CAPITAL Corporate Solutions ermöglicht Verkauf der Adenbeck Gruppe an Encoviva, Teil von Greenpeak Partners

Wien/Wels (OTS) -

PALLAS CAPITAL Corporate Solutions GmbH hat den Gesellschafter der Adenbeck Gruppe beim Abschluss einer strategischen Partnerschaft mit Encoviva, einer der führenden Unternehmensgruppen im Bereich der nachhaltigen technischen Gebäudeausrüstung und Portfoliogesellschaft des Münchener Investors Greenpeak Partners, beraten.

Die Partnerschaft stärkt die Marktposition von Adenbeck als Spezialist für technische Gebäudeausrüstung und schafft eine solide Basis für weiteres Wachstum. PALLAS CAPITAL hat den Verkäufer im Rahmen eines strukturierten Verkaufsprozesses umfassend in allen Phasen der Transaktion begleitet.

Die Adenbeck GmbH und Tochtergesellschaften sind auf die gewerkeübergreifende technische Gebäudeplanung spezialisiert und bieten ein vollumfängliches End-to-End-Management von der Beratung über die Planung bis hin zur Bauüberwachung an. Das Leistungsportfolio der Gruppe umfasst die Fachbereiche Haustechnik, Elektrotechnik, Brandschutz sowie MSR-Technik. Mit Hauptsitz in Wels (Österreich) und weiteren vier Standorten in Zentral- und Osteuropa verfügt die Gruppe über eine starke Präsenz im mitteleuropäischen Markt.

Mit Erfahrung aus über 2.000 erfolgreich realisierten Projekten zählt die Adenbeck zu den führenden Planungsunternehmen in der DACH-Region. Zu den namhaften Kunden zählen internationale Branchengrößen wie Amazon, Voestalpine und Boehringer Ingelheim aus den Sektoren Industrie, Pharma, Logistik und Handel. Durch das gewerkeübergreifende Dienstleistungsangebot hebt sich Adenbeck deutlich von klassischen Branchenakteuren ab und sichert eine optimale Projektabwicklung für seine Auftraggeber. Herr Adenbeck, Gründer und Geschäftsführer, wird die nächsten Wachstumsschritte der Unternehmensgruppe mitbegleiten.

Dr. Rico Pires, Geschäftsführer der encoviva Holding GmbH: „Mit Adenbeck gewinnen wir einen Partner, der zu den erfahrenen und anerkannten Ingenieurbüros für technische Gebäudeausrüstung im deutschsprachigen Raum gehört. Durch diese Partnerschaft stärken wir nicht nur unsere technische Leistungsstärke, sondern bauen auch unsere Präsenz in Österreich aus. Kunden können so von lokal verankerten TGA-Kompetenzen profitieren und gleichzeitig auf das gebündelte Know-how der gesamten encoviva-Partnerschaft zugreifen.“

Encoviva ist ein Netzwerk unabhängiger, spezialisierter Unternehmen aus den Bereichen Planung, Technik, Beratung und Projektmanagement mit dem Ziel, interdisziplinäre Kompetenzen zusammenzuführen, um Bau- und Immobilienprojekte wirtschaftlich stark und langfristig werthaltig umzusetzen. Partner bleiben dabei eigenständig und profitieren zugleich vom gemeinsamen Leistungs- und Erfahrungsraum. Encoviva ist eine Portfoliogesellschaft von Greenpeak Partners, einer auf den DACH-Raum spezialisierten Beteiligungsgesellschaft.

Die Transaktion wurde seitens PALLAS CAPITAL von Maximilian Baar-Baarenfels und Hans Lassen (Managing Partner), sowie Hanna Spolwind (Associate Execution), Jakob Schartelmüller (Associate Business Development) und Felix Seidl (Analyst Execution) betreut. Die rechtliche Beratung der Verkäufer übernahm die Anwaltskanzlei Thiele unter der Leitung von Bernd Thiele.