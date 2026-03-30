AVISO: PK „Details zu den neuen Lehrplänen der AHS-Oberstufe“ am 1. April um 10:30 Uhr

Wien (OTS) -

Die Regierung hat sich auf die Grundsätze zur Reform der Lehrpläne für die AHS-Oberstufe geeinigt. Bildungsminister Christoph Wiederkehr und die Vertreterin der AHS-Direktorinnen und Direktoren Isabella Zins werden die Details der Einigung, insb. die zukünftige Fächerverteilung, die mit dem Schuljahr 2027/28 in Kraft treten wird, vorstellen.

Pressekonferenz „Details zu den neuen Lehrplänen der AHS-Oberstufe“

Mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr und Vertreterin der AHS-Direktorinnen und Direktoren Isabella Zins

Datum: 01.04.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Bundesministerium für Bildung

Wasagasse 2

1090 Wien