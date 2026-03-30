- 30.03.2026, 13:34:32
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AVISO: PK „Details zu den neuen Lehrplänen der AHS-Oberstufe“ am 1. April um 10:30 Uhr
Mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr und Vertreterin der AHS-Direktorinnen und Direktoren Isabella Zins
Die Regierung hat sich auf die Grundsätze zur Reform der Lehrpläne für die AHS-Oberstufe geeinigt. Bildungsminister Christoph Wiederkehr und die Vertreterin der AHS-Direktorinnen und Direktoren Isabella Zins werden die Details der Einigung, insb. die zukünftige Fächerverteilung, die mit dem Schuljahr 2027/28 in Kraft treten wird, vorstellen.
Pressekonferenz „Details zu den neuen Lehrplänen der AHS-Oberstufe“
Mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr und Vertreterin der AHS-Direktorinnen und Direktoren Isabella Zins
Datum: 01.04.2026, 10:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Bundesministerium für Bildung
Wasagasse 2
1090 Wien
Rückfragen & Kontakt
BMB
Susanne Leiter
Pressesprecherin
Telefon: +43 1 53120-5006
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmb.gv.at
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