1.500 Kids beim größten Schulskikurs Österreichs begeistert: ÖBB S’COOL rockt das Nassfeld

Nassfeld, Kärnten (OTS) -

1.500 Schüler:innen, fünf Tage, unzählige Erlebnisse: ÖBB S’COOL hat am Nassfeld vom 15. bis 20. März erneut für den größten Schulskikurs Österreichs und erstmals auch für einen beeindruckenden Skilehrer Flashmob auf 2.000 Metern Seehöhe gesorgt. Perfekte Organisation, leistbare Preise, abwechslungsreiches Programm und ein klares Bekenntnis zur nachhaltigen Anreise mit den ÖBB inklusive.

Seit über 25 Jahren steht S’COOL für ein durchdachtes Gesamtkonzept, das bei Schulen bestens ankommt. Besonders junge Lehrkräfte profitieren von der professionellen Betreuung vor Ort, die ihnen Sicherheit gibt und spürbar entlastet. Selbst kurzfristige Ausfälle können dadurch problemlos abgefedert werden.

„Auch für die Schüler bleibt die Woche in bester Erinnerung: Neben sportlichen Herausforderungen sorgt vor allem das Gemeinschaftserlebnis für nachhaltige Eindrücke. Muskelkater inklusive – doch am Ende überwiegen Stolz und Begeisterung“, so Julia Verhounig, Veranstalterin von ÖBB S’COOL. Neben dem Skifahren punktet vor allem das Gesamtpaket. Leistbarkeit um nur 519 Euro pro Person, gute Verpflegung, Zeit zum Chillen und Austausch zwischen den Schulen.

Für echte Gänsehautmomente sorgte der „größte Skilehrer:innen-Flashmob Kärntens“. Auf 2.000 Metern Höhe wurde die Piste kurzerhand zur Tanzfläche – und die Überraschung war perfekt. Genau solche spontanen Highlights machen die Woche besonders.

„Initiativen wie S’COOL zeigen, wie wichtig leistbare und zugleich qualitativ hochwertige Schulskikurse für die Zukunft des Wintersports sind. Die große Nachfrage bestätigt den Bedarf an solchen Angeboten – Kärnten nimmt dabei eine klare Vorreiterrolle ein. Dass rund 85 Prozent der teilnehmenden Schüler:innen aus dem Osten Österreichs nach Kärnten kommen, unterstreicht die überregionale Strahlkraft unserer Skiregionen. Für viele Kinder wird hier das erste intensive Erlebnis von Schnee, Bergen und Wintersport möglich – und damit ein früher Anker, der Begeisterung weckt und eine nachhaltige Grundlage dafür schafft, dem Wintersport auch später treu zu bleiben“, so Klaus Ehrenbrandtner, Chef der Kärnten Werbung.

„Nächstes Jahr steigt ÖBB S’COOL von 14.3. bis 19.3. wieder am Kärntner Nassfeld. Von der Unterkunft über den Skipass bis hin zur Leihausrüstung, Skilehrer:innen und einem unteraltsamen Rahmenprogramm wird wieder alles inkludiert sein“, so Julia Verhouning abschließend.

Fotolink: https://www.swisstransfer.com/d/1da15e62-c7dd-4116-9007-67bfccbe7f23

Alle Informationen unter: www.diewintersportwoche.at