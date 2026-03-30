Start des 5. Österreichischen Photovoltaik-Innovationsawards: Synergieeffekte durch Photovoltaik

Wien (OTS) -

Mit dem 5. Österreichischen Photovoltaik-Innovationsaward sucht die österreichische Technologieplattform für Photovoltaik (TPPV) auch in diesem Jahr nach innovativen und zukunftsweisenden Projekten und Projektideen, die die Nutzungsvielfalt und Einsatzfähigkeit der Photovoltaik-Integration aufzeigen – auch abseits der klassischen Gebäudeintegration. Der Kick-Off erfolgte im Rahmen des jährlichen PV-Kongresses des Bundesverbands Photovoltaic Austria am vergangenen Mittwoch, der mit rund 400 Teilnehmer*innen großen Zulauf hatte. Die Bekanntgabe der Gewinner*innen des Awards erfolgt im November 2026 im Zuge der Österreichischen Fachtagung für PV & Stromspeicherung in Villach.

Der 5. Österreichische Photovoltaik-Innovationsaward wurde offiziell gestartet. Erneut liegt der Schwerpunkt auf der Auszeichnung für herausragende Projekte, die Photovoltaik besonders innovativ, systemdienlich oder integrativ einsetzen. Ein Ziel des Awards ist es, die Verbindung von gestalterischen Lösungen mit energetischer Optimierung im Baubereich einem breiten Publikum zugänglich zu machen und neue Impulse für die Photovoltaik-Integration in unterschiedlichsten Sektoren – wie Bauwerke, Infrastruktur oder Landwirtschaft – zu setzen. Der Österreichische Photovoltaik-Innovationsaward leistet einen wichtigen Beitrag zur Bewusstseinsbildung über die faszinierenden Möglichkeiten der PV und ihre zahlreichen Synergieeffekte mit anderen Sektoren.

„ Innovative Photovoltaik-Lösungen sind ein zentraler Schlüssel für das Energiesystem der Zukunft – PV-Integration schafft, neben der ökologischen Stromproduktion, einen zusätzlichen Mehrwert. Der Photovoltaik-Innovationsaward hat bereits in den vergangenen Jahren eindrucksvoll demonstriert, welche Potenziale in der heimischen Branche stecken. “, so Hubert Fechner, Obmann der TPPV.

Österreich als Innovationsstandort

Der Award fokussiert sich auf die gesamte Wertschöpfungskette der Photovoltaik und unterstreicht somit die Bedeutung des Innovationsstandortes Österreich. Insbesondere in Verbindung mit Stromspeichern, der Digitalisierung und neuen Geschäftsmodellen entstehen kontinuierlich Lösungen, die das Energiesystem flexibler, effizienter und resilienter machen. „ Mit dem Award wollen wir die Innovationskraft österreichischer Akteur*innen hervorheben und zeigen, wie die heimische Energiezukunft wirklich aussehen kann. “, betont Fechner.

Teilnahmebedingungen und Gewinnchancen

Auch in diesem Jahr erfolgt die Bewertung der eingereichten Projekte durch eine unabhängige Expert*innen-Jury mit Vertreter*innen aus dem DACH-Raum. Mit dabei sind Dr. Francesco Frontini (Swiss BIPV Competence Center) und Dipl. Architekt FH Karl Viridén (Viridén + Partner AG). Neben ihrer Expertise bringen sie auch Erfahrung in der Bewertung mit, da sie bereits in der Jury früherer Photovoltaik-Innovationsawards vertreten waren. Der Bundesverband Photovoltaic Austria ist auch diesmal wieder Partner des Awards.

Gesucht werden bereits in der Umsetzung befindliche Projekte der Photovoltaikintegration aus unterschiedlichen Bereichen – von architektonisch integrierter Photovoltaik über sektorübergreifende Anwendungen bis hin zu visionären Konzepten. Die Preisträger*innen erhalten Prämien in der Höhe von 5.000 Euro (1. Platz), 3.000 Euro (2. Platz) und 2.000 Euro (3. Platz). Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Student*innen haben bis zum 15. September 2026 die Möglichkeit, ihre Projekte einzureichen. Diese werden insbesondere anhand der folgenden Kategorien bewertet: energetisches Gesamtkonzept, architektonische Qualität, Umweltverträglichkeit, Kosteneffizienz, Kommunikation und ihrem Österreich-Bezug. Wir freuen uns auf Ihre Projekteinreichungen!

Details zum Award und den Einreichkriterien sowie Bildmaterial finden Sie unter: www.pvaustria.at/pv-innovationsaward