Insgesamt 3 Millionen sahen ORF-Initiative „Bewusst gesund: Abnehmen – Schlank um jeden Preis?“

Wien (OTS) -

Mehr als die Hälfte aller Erwachsenen und bereits jedes dritte Kind in Österreich sind übergewichtig oder adipös. Die Folgen sind fatal: Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gelenks- und Rückenbeschwerden sowie Krebserkrankungen steigen massiv an. Übergewicht verursacht allein in Österreich 2,4 Milliarden Euro volkswirtschaftliche Kosten jährlich. Seit einigen Jahren werden sogenannte GLP-1-Agonisten – besser bekannt unter dem Begriff „Abnehmspritze“ – als „Gamechanger“ angepriesen. Nebenwirkungen und hohe Kosten sprechen jedoch oft gegen diese Therapie. Gewichtsreduzierende Operationen wie der Magen-Bypass sind mit hohen Risiken verbunden.

Um Bewusstsein für die Komplexität des Themas zu schaffen und über neue Entwicklungen in Forschung und Medizin zu berichten, stellte der ORF daher in der aktuellen „Bewusst gesund“-Initiative eine Woche lang vom 21. bis 28. März 2026 seine TV-, Radio- und Online-Berichterstattung sowie die Angebote der Landesstudios unter das Motto „Abnehmen – Schlank um jeden Preis?“.

Insgesamt erreichten allein die zahlreichen TV-Sendungen der Schwerpunktwoche 2,957 Millionen Zuseher:innen, das entspricht einem weitesten Seherkreis von 39 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren. Die höchste Reichweite verzeichnete dabei „Stöckl live“ (25. März) mit bis zu 504.000 und im Schnitt 487.000 Zuseherinnen und Zusehern bei 20 Prozent Marktanteil.

Die TV-Sendungen und -Beiträge der „Bewusst gesund“-Initiative sind weiterhin auf ORF ON als Video-on-Demand verfügbar.