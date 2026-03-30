Museum „Johann Strauss – New Dimensions“ stellt Betrieb ein

Wien (OTS) -

Das immersive Museum „Johann Strauss – New Dimensions“ am Wiener Naschmarkt muss seinen Betrieb einstellen. Trotz privater Investitionen von über 2 Millionen Euro und eines international beachteten digitalen Ausstellungskonzeptes zum Johann-Strauss-Jahr 2025 sehen sich die Betreiber gezwungen, den Betrieb zu schließen und Insolvenz anzumelden.

Der Grund dafür liegt aus Sicht der Betreiber nicht am mangelnden Interesse am spektakulären Produkt – und auch nicht am Organisatorischen – sondern an gravierenden, seit Jahren ungelösten Mängeln am Standort selbst.

Wien hat vermittelt – der Liegenschaftseigentümer hat verhindert

Die Schließung ist das direkte Resultat aus verschleppten Entscheidungen, widersprüchlichen Aussagen und einer offensichtlich unkoordinierten Vorgehensweise des Liegenschaftseigentümers. Während die Stadt Wien mehrfach Bereitschaft signalisierte, den Fortbestand des Museums als Vermittler zu unterstützen, blieben seitens des Vermieters zentrale Entscheidungen aus.

Die vom Bundesdenkmalamt vorgeschriebene Fassadensanierung hätte längst abgeschlossen sein können. Stattdessen wurde nach einem provisorischen Gerüstabbau erneut erklärt, es seien „neue rechtliche Fragen“ aufgetaucht, weshalb keine Angaben zum Zeitpunkt ihrer Fertigstellung möglich seien.

Diese Haltung führt zu einer Endlosschleife aus Baustellen, Gerüsten und Verzögerungen – und letztlich zu einem Zustand, der einen regulären Museumsbetrieb faktisch unmöglich macht.

Die Schließung des Museums ist daher nicht das Ergebnis mangelnder Unterstützung, sondern die Konsequenz struktureller Untätigkeit und fehlender Verantwortungsübernahme durch den Liegenschaftseigentümer.

Ein völlig unnötiger Verlust für Wien

Mit dem Aus für “Johann Strauss – New Dimensions” verliert Wien einen kulturellen Ort mit internationaler Strahlkraft – ein Verlust, der völlig vermeidbar gewesen wäre. Dabei hätte gerade das Johann-Strauss-Jahr 2025 ein enormes Publikumspotenzial geboten.

Wien verzeichnete 2025 rund 8,6 Millionen Tourist:innen, davon 83 % aus dem Ausland. „Der Name Strauss ist durch das Neujahrskonzert weltweit fest mit Wien verknüpft. Selbst bei einer konservativen Annahme von nur 10 % kulturinteressierten Gästen wären das 860.000 potenziell erreichbare Besucher:innen pro Jahr – allein unter den Wien-Touristen“, betonen die Betreiber.

Das Museum konnte buchstäblich seit der Eröffnung im November 2024 nicht gesehen werden: Eine nicht repräsentative, dauerhaft verhüllte Fassade, verursacht durch eine vom Liegenschaftseigentümer verschleppte Denkmalschutzauflage, machte den Standort über lange Zeit unsichtbar.

Fazit: Eine Chance, die Wien nicht verlieren müsste

Das Scheitern des Museums ist ein Beispiel dafür, wie eine kulturelle Vision, getragen von rein privatem Engagement, an strukturellen Blockaden zerschellen kann. Mit mehr Klarheit, Verlässlichkeit und Verantwortungsbewusstsein seitens des Liegenschaftseigentümers hätte Wien ein modernes, international konkurrenzfähiges Strauss-Museum behalten können.

Stattdessen bleibt ein bitterer Befund:

Der Geburtsort des Walzerkönigs Johann Strauss, die Stadt Wien, verliert – wenn der Liegenschaftseigentümer nicht einlenkt – eine weitere kulturelle Attraktion.