FPÖ-Resch: 98 % Parkplatz-Auslastung bestätigt völliges Scheitern des Radwegs Krottenbachstraße – Rückbau jetzt!

Wien (OTS) -

Die aktuelle Stellplatzerhebung im Umfeld der Krottenbachstraße zeigt ein alarmierendes Bild: In den Abendstunden liegt die Auslastung bei nahezu 98 Prozent. Für die Anrainer bedeutet das nichts anderes als eine faktische Vollauslastung – freie Parkplätze sind praktisch nicht mehr vorhanden.

„Diese Zahlen bestätigen schwarz auf weiß, was die Bevölkerung seit Jahren erlebt: Der Radweg Krottenbachstraße ist ein völliger Fehlgriff und hat die Parkplatzsituation massiv verschärft“, so der gf. FPÖ-Döbling Bezirksparteiobmann LAbg. Klemens Resch.

Der überdimensionierte Radweg habe nicht nur hunderte Parkplätze vernichtet, sondern werde zudem kaum genutzt. „Dieser überbreite Betonstreifen ist eine Zumutung für die Anrainer und raubt den Menschen tagtäglich den letzten Nerv bei der Parkplatzsuche. Genutzt wird er praktisch nicht – höchstens im Winter zum Rodeln oder im Sommer als Fläche, um sich mit dem Liegestuhl in die pralle Sonne zu legen“, kritisiert Resch.

Für die FPÖ ist daher klar: Der Radweg muss rückgebaut werden. Zumindest ist eine deutliche Verschmälerung unumgänglich, um die dringend benötigten Parkplätze wiederherzustellen. Gleichzeitig bietet sich dadurch die Chance, die Krottenbachstraße sinnvoll aufzuwerten.

„Statt eines überdimensionierten Radwegs braucht es endlich eine vernünftige Lösung: Mehr Platz für Anrainer, neue Parkmöglichkeiten sowie echte Begrünung mit Bäumen. Das würde die Lebensqualität deutlich erhöhen und die Straße auch optisch aufwerten“, so der Landtagsabgeordnete Resch.

Auch die im Zuge des Projekts errichteten zusätzlichen Ampelanlagen stehen massiv in der Kritik. „Die neuen Ampeln bei der Kratzlgasse sowie im Bereich Krottenbachstraße 42–46 sorgen für unnötige Verzögerungen und zusätzlichen Verkehrsärger. Diese Fehlplanungen müssen ebenfalls rückgängig gemacht werden“, fordert Resch.

Abschließend hält Resch fest: „Die Fakten liegen am Tisch. Der Radweg ist gescheitert. Jetzt braucht es den politischen Mut, die Fehlentscheidung zu korrigieren und im Sinne der Anrainer zu handeln.“ (Schluss)