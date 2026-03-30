PVZ Waidhofen startet mit 1. April: Vierköpfiges Ärzteteam stärkt wohnortnahe Versorgung

St. Pölten (OTS) -

Am 1. April 2026 nimmt das Primärversorgungszentrum (PVZ) Waidhofen/Ybbs – MediZell seinen Betrieb auf und bietet der Bevölkerung eine umfassende, wohnortnahe medizinische Versorgung. Bereits vor der Eröffnung waren NÖGUS-Vorsitzender Landesrat Martin Antauer, Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig und der Vorsitzende des Landesstellenausschusses der ÖGK in NÖ, Robert Leitner in den neuen Ordinationsräumlichkeiten zu Gast.

NÖGUS Vorsitzender und Landesrat Martin Antauer zeigte sich erfreut, dass die ÖGK gemeinsam mit der Ärztekammer den im Regionalen Strukturplan Gesundheit 2030 vorgesehenen Ausbau der wohnortnahen Gesundheitsversorgung konsequent vorantreibt. „Dass der NÖGUS dieses Projekt unterstützen kann, unterstreicht diesen Weg zusätzlich. Mit dem neuen PVZ in Waidhofen an der Ybbs wird ein weiterer wichtiger Schritt gesetzt, um das Ziel von zumindest einem Primärversorgungszentrum in jeder Bezirkshauptstadt Niederösterreichs zu erreichen.”

Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig sagte: „Für die Menschen in Waidhofen an der Ybbs bedeutet dieses neue Primärversorgungszentrum vor allem eines: schnelle, umfassende und verlässliche medizinische Betreuung direkt vor Ort. Genau solche Angebote brauchen wir, nah bei den Menschen, multiprofessionell und mit ausreichend Zeit für Patientinnen und Patienten.“

„Mit dem PVZ Waidhofen an der Ybbs wird eine moderne und verlässliche erste Anlaufstelle für die Menschen in der Region geschaffen. Die Kombination aus erweiterten Öffnungszeiten, multiprofessioneller Zusammenarbeit und wohnortnaher Versorgung bringt klare Vorteile für die Patientinnen und Patienten. Gleichzeitig stärkt dieses Modell die nachhaltige Sicherstellung der allgemeinmedizinischen Versorgung“, betonte Robert Leitner, Vorsitzender des Landesstellenausschusses der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) in Niederösterreich.

Die Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner Dr. Herbert Guschlbauer, Dr.in Jonna Feyertag-Leidl, Dr.in Katharina Schallauer und Dr.in Gabriele Reiger arbeiten im neuen PVZ eng mit Fachkräften aus den unterschiedlichen Gesundheitsberufen zusammen. Neben der hausärztlichen Betreuung stehen unter anderem Physiotherapie, Ergotherapie, Diätologie, Case & Care Management, Sozialarbeit, klinische Psychologie, Psychotherapie sowie Hebammenleistungen zur Verfügung. Das PVZ ist von Montag bis Freitag von 7 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 19 Uhr geöffnet, zusätzlich besteht eine telefonische Erreichbarkeit von 13 bis 15 Uhr.

„Unser Ziel ist es, die Gesundheitsversorgung in der Region Waidhofen an der Ybbs mit unserem Projekt zu bereichern und langfristig abzusichern. Wir freuen uns deshalb sehr, gleich von Beginn an diese spannende Aufgabe mit einem tollen interdisziplinären Team in Angriff nehmen zu können“, so Dr. Herbert Guschlbauer.

Das neue Primärversorgungszentrum baut auf einer langjährigen Zusammenarbeit auf: Dr. Herbert Guschlbauer und Dr.in Jonna Feyertag-Leidl arbeiteten schon bisher eng in gemeinsamen Ordinationsräumlichkeiten zusammen. Aus dieser bewährten Kooperation heraus entstand die Entscheidung, die Zusammenarbeit weiterzuentwickeln und in Form eines Primärversorgungszentrums auszubauen. Für die Umsetzung konnten mit Dr.in Katharina Schallauer, die bereits seit mehreren Jahren als erweiterte Stellvertretung tätig ist, und Dr.in Gabriele Reiger zwei weitere Ärztinnen als Gesellschafterinnen gewonnen werden. Gemeinsam sichern sie nun drei Kassenplanstellen für Allgemeinmedizin und schaffen ein erweitertes Versorgungsangebot für die Region.

Weitere Informationen: Büro Landesrat Martin Antauer, Ing. Robert Lugar, Tel. +43 (0) 676 35 177 34, E-Mail: [email protected]