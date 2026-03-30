Ostern mit dem ORF Vorarlberg

Wien (OTS) -

Der ORF Vorarlberg begleitet die Karwoche und die Osterfeiertage 2026 mit einem breiten multimedialen Programm. Von tiefgründigen Gesprächen und spannenden Dokumentationen über kreative Dekorationsideen und kulinarische Osterschmankerln bis hin zum unterhaltsamen Gewinnspiel – im bunten Osternest des ORF Vorarlberg findet sich für alle etwas.

TV-Sendung „Vorarlberg heute“ traditionsbewusst

Im Fernsehen widmet sich „Vorarlberg heute“ (täglich um 19.00 Uhr, ORF 2 V) dem traditionellen Karfreitagsgespräch: Am 3. April trifft sich Moderatorin Martina Köberle in Möggers mit Olympionikin Ariane Rädler. Sie hat bei den Olympischen Winterspielen in Cortina gemeinsam mit Katharina Huber die Ski-alpin-Goldmedaille gewonnen. Anschließend präsentiert „Vorarlberg heute“ Karfreitagsmusik mit dem „4tone Hornquartett“ der Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik in Feldkirch mit dem „Andante für Hornquartett“ von Anton Bruckner. Auch für kreative und kulinarische Inspiration ist in „Vorarlberg heute“ gesorgt: In den Tagen vor Ostern geht es um schmackhafte Ostermenüs und frühlingshafte Osterdekorationen.

TV-Dokumentation „Osterbräuche rund um den Bodensee“

Ein besonderes Highlight erwartet das TV-Publikum am Ostersonntag mit der Dokumentation des ORF Vorarlberg „Osterbräuche rund um den Bodensee“ (Ostersonntag, 5. April, 17.05 Uhr, ORF 2 und zum Nachschauen auf ORF ON). Zu sehen sind die „Geldbittelwäsch“ in Bregenz oder faszinierende und ganz unterschiedliche Osterbrunnen am schweizerischen und am deutschen Bodenseeufer. Religiöse Rituale wie die Palmweihe am Palmsonntag oder das Osterfeuer in der Osternacht werden ebenso beleuchtet wie farbenfrohe Ostermärkte, das „Eiertütschen“ und natürlich der Osterhase.

ORF Radio Vorarlberg mit Gewinnspiel zum Song Contest

Ein besonderes Gewinnspiel wartet auf die Hörerinnen und Hörer von ORF Radio Vorarlberg zwischen Karsamstag und Ostermontag. Jeden Tag wird ein „Osternest“ im Programm versteckt. Wer es findet, darf zum 70. Eurovision Song Contest! Zu gewinnen gibt es 3x2 Tickets für die große ESC-Finalshow am 16. Mai in Wien inklusive An- und Rückreise mit den ÖBB und drei Übernachtungen mit Frühstück. Einfach ORF Radio Vorarlberg einschalten, miträtseln und das einzigartige „Eurovision Song Contest Package“ gewinnen.

„Neues bei Neustädter“ über biblische Neuinterpretationen

Pfarrer Erich Baldauf, Bibelreferent der Diözese Feldkirch, ist am Mittwoch, 1. April, in der Radiosendung „Neues bei Neustädter“ (werktäglich ab 13.00 Uhr, ORF Radio Vorarlberg) bei Moderator Matthias Neustädter zu Gast. Er spricht über neue Deutungen der Ereignisse in der Karwoche. Alle Hörerinnen und Hörer sind eingeladen, bei dieser Live-Sendung mitzureden.

„Focus“ über Halt in schweren Zeiten in der Karwoche

Bewusst in der Karwoche angesetzt ist der Vortrag von Theologe Andreas Batlogg über „Leben mit der Diagnose Krebs“. In der Radiosendung „Focus – Themen fürs Leben“ (jeden Samstag ab 13.00 Uhr) auf ORF Radio Vorarlberg spricht der Theologe und Jesuit am Karsamstag, 4. April, ab 13.00 Uhr offen über sein Leben mit der Diagnose Darmkrebs. Er schildert seinen Umgang mit der Nachricht und den folgenden Herausforderungen. Sein Vortrag behandelt die Themen Endlichkeit, Glauben und Hoffnung.

„Ansichten“ über kirchliche Aspekte

In den „Ansichten – zu Gast bei ORF Radio Vorarlberg“ (Sonn- und Feiertage, jeweils ab 11.00 Uhr) spricht Moderatorin Ulli von Delft am Ostersonntag (5. April) mit Petra Steinmair-Pösel. Die neue Leiterin des Pastoralamts der Diözese Feldkirch erzählt über die vielen Facetten von Ostern. Am Ostermontag (6. April) vertieft Ralf Stoffers, Landessuperintendent der evangelisch-reformierten Kirche in Österreich, die Osterperspektiven und gibt weitere spannende Einblicke in das Kirchenfest.

Mit Gottesdiensten durch die Osterzeit

Von Gründonnerstag bis Ostersonntag begleitet ORF Radio Vorarlberg mit feierlichen Gottesdiensten durch die Kar- und Ostertage. Die Feier des letzten Abendmahls am Gründonnerstag, 2. April, und das Gedenken an das Leiden und Sterben Christi am Karfreitag, 3. April, werden jeweils um 19.00 Uhr aus Bad Hall (Oberösterreich) übertragen. Am Karsamstag, 4. April, ist um 21.00 Uhr die Feier der Osternacht ebenfalls aus Bad Hall zu hören. Am Ostersonntag, 5. April, sendet ORF Radio Vorarlberg um 10.00 Uhr die Eucharistiefeier aus der Stadthauptpfarrkirche St. Jakob in Villach (Kärnten). Am Ostermontag, 6. April, überträgt ORF Radio Vorarlberg den evangelischen Gottesdienst aus der Kreuzkirche in Graz (Steiermark).