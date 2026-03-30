Schulterschluss im Gesäuse: Schloss Röthelstein erwacht aus dem Dornröschenschlaf – Reopening für Frühsommer 2026 fixiert

Graz/Admont (OTS) -

Nach knapp zwei Jahren Pause öffnen sich ab Frühsommer 2026 wieder die Tore des historischen Schlosses über Admont. Ein hochkarätiger Stakeholder-Workshop legte in dieser Woche den Grundstein für eine innovative Neuausrichtung, die eine enge Partnerschaft mit der Bevölkerung, Hochzeiten und neue Events verspricht. JUFA Hotels, Gemeinde sowie touristischen Leitbetriebe der Region arbeiten künftig noch enger zusammen.

Der Plan für das Hotel im Schloss ist klar, ein exklusiver Rahmen für Events, das Schloss als Hochzeitslocation, als regionaler Veranstaltungsort für Kindergeburtstage, Konzerte, das Schloss als Frühstücksplatz und Geburtstagsraum, bringen neue Impulse für den regionalen Tourismus und ein Mehrwert für die lokale Bevölkerung:

Um die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen, haben JUFA Hotels und Gemeinde Admont gemeinsam zu einem Strategie-Workshop geladen. Die Liste der Teilnehmenden unterstreicht die Bedeutung des Projekts für die gesamte Region: Neben JUFA Hotels-Gründer und CEO Gerhard Wendl sowie dem Projekt- und Regionalmanagement diskutierten der Admonter Bürgermeister Christian Haider, Jaqueline Egger (Geschäftsführerin TVB Gesäuse), Mario Brandmüller (Wirtschaftlicher Leiter Museum Stift Admont & Geschäftsführer Kaiserau Tourismus) sowie DI Herbert Wölger (Geschäftsführer Nationalpark Gesäuse).

Die Zentrale Frage: Wie können Historie, Beherbergungs- und das Eventpotenzial des Schlosses optimal in die Erfolgsregion Admont-Gesäuse eingebunden werden? Neben Kombinierbare Gästeerlebnisse wie das „Dark Sky Reserve“ im Nationalpark oder die weltberühmte Admonter Stiftsbibliothek sollen künftig eng mit dem Angebot im Schloss verzahnt werden. Gleichzeitig wird großer Wert darauf gelegt, das Schloss mit neuen Angeboten auch für Einheimische wieder erlebbar und attraktiv zu machen.

„Kreative und erfrischende Energie“ Gerhard Wendl, CEO und Erfinder der JUFA Hotels, zeigte sich nach dem Workshop hochzufrieden: „Dieser erste Termin nach unserer Neuaufstellung war für mich sehr wichtig, und ich bin begeistert, mit welcher kreativen und erfrischenden Energie hier gearbeitet wurde und wird. Admont und das Gesäuse sind eine hochspannende touristische Destination, und ich freue mich schon sehr auf die nächsten Monate bis zum Re-Opening im Schloss Röthelstein.“

“Das Schloss Röthelstein steht für Admont wie die beiden Kirchtürme der Stiftskirche und die Gesäuse Berge. Ich bin sehr froh, dass es uns gemeinsam gelungen ist, dass der Betrieb im Frühsommer wieder aufgenommen wird. Wie sehr die Admonter Bevölkerung sich eine Wiedereröffnung gewünscht hat, hat sich in den letzten 2 Jahren in vielen Gesprächen, aber auch vor Ort und in vielen Fotos gezeigt. Das Schloss Röthelstein ist ein Teil Admonter Geschichte und hier können wir auch in Zukunft mit einem neuen Konzept für unsere Bewohner, aber auch für Nächtigungsgäste anknüpfen”, freut sich Admonts Bürgermeister Christian Haider über den Restart.

In den kommenden Monaten geht es nun an die operative Umsetzung. Gemeinsam mit der Gemeinde, dem Nationalpark, dem Stift und starken regionalen Partnern werden nun konkrete Buchungspakete geschnürt und das Konzept final geschärft.

Wie die Neuausrichtung im Detail aussieht und an welchem Tag das Schloss im Frühsommer exakt aufsperren wird, darüber werden die Gemeinde, der Tourismusverband und die JUFA Hotels in den kommenden Monaten im Rahmen eines gesonderten Medientermins direkt vor Ort auf Schloss Röthelstein informieren.