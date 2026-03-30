- 30.03.2026, 09:48:32
- /
- OTS0029
REMINDER: Präsentation der kriminalpolizeilichen Anzeigenstatistik 2025
Präsentation der kriminalpolizeilichen Anzeigenstatistik mit Innenminister Karner, Generaldirektor Ruf und BK-Direktor Holzer – 31. März 2026, 11 Uhr, Innenministerium
Innenminister Gerhard Karner, der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, und der Direktor des Bundeskriminalamts, Andreas Holzer, laden zur Präsentation der kriminalpolizeilichen Anzeigenstatistik 2025 ein.
Wann: Dienstag, 31. März 2026, 11 Uhr
Wo: Bundesministerium für Inneres, Herrengasse 7, 1010 Wien
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme am Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig.
Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/mr3p8bxz
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
[email protected]
https://www.bmi.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NIN