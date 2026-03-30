REMINDER: Präsentation der kriminalpolizeilichen Anzeigenstatistik 2025

Wien (OTS) -

Innenminister Gerhard Karner, der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, und der Direktor des Bundeskriminalamts, Andreas Holzer, laden zur Präsentation der kriminalpolizeilichen Anzeigenstatistik 2025 ein.

Wann: Dienstag, 31. März 2026, 11 Uhr

Wo: Bundesministerium für Inneres, Herrengasse 7, 1010 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme am Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig.

Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/mr3p8bxz