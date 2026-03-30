Drei Verkehrstote in der vergangenen Woche

Wien (OTS) -

In der vergangenen Woche starben zwei Pkw-Lenker und ein Fußgänger bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 26. März 2026, im Stadtgebiet von Linz, Oberösterreich, bei dem eine Pkw-Lenkerin getötet wurde. Die 20-jährige Fahrzeuglenkerin kam, vermutlich aus Unachtsamkeit, im Mona Lisa Tunnel, in den Gegenverkehrsbereich und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Durch die Wucht des Zusammenstoßes blieb der Pkw auf der Fahrerseite liegen, wodurch die Lenkerin eingeklemmt wurde. Nur mit Hilfe von schwerem Gerät konnte die schwerstverletzte Lenkerin geborgen werden, verstarb jedoch noch an der Unfallstelle an ihren Verletzungen. Ihre Beifahrerin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht. Der Lenker des Sattelzuges blieb durch den Unfall unverletzt. Im Zuge der Berge- und Aufräumarbeiten musste der Mona Lisa Tunnel für drei Stunden gesperrt werden. Am Wochenende, zu Beginn der Osterferien, verunglückte einer der drei verstorbenen Verkehrsteilnehmer.

Zwei Personen kamen in der Vorwoche auf Gemeindestraßen und eine auf einer Landesstraße B ums Leben. Jeweils ein Verkehrstoter musste in Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je zwei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung und in einem Fall ein Fehlverhalten des Fußgängers.

Vom 1. Jänner bis 29. März 2026 gab es im österreichischen Straßennetz 63 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 62 und 2024 52.