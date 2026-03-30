  • 30.03.2026, 09:42:02
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Theater, Lesungen und Buchpräsentationen

Von „Literatur im Kino“ in Langenlois bis zum „Triestiner Mosaik“ in Maria Enzersdorf

St. Pölten (OTS) - 

Am Mittwoch, 1. April, zeigt die in den Arkadensaal Langenlois übersiedelte Reihe „Literatur im Kino“ den Dokumentarfilm „Elements of(f) Balance“ des niederösterreichischen Filmemachers Othmar Schmiderer und lädt zu einem Filmgespräch mit dem Regisseur. Beginn ist um 19 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 0664/4327973 und www.dum.at/vst/2026elements.php?nav=ver.

Am Donnerstag, 2. April, liest der Krimiautor Roman Klementovic ab 18 Uhr in der Stadtbücherei Krems aus seinem Thriller „Dunkelnah“ sowie aus der Kurzgeschichtensammlung „Splitterschreie“. Nähere Informationen, Karten und Anmeldungen unter 02732/801-382, e-mail [email protected] und www.krems.at/buecherei.

Am Ostersonntag, 5., und Ostermontag, 6. April, spielt Kasperl & Co unter der Leitung von Stefan Gaugusch jeweils ab 13 und 15 Uhr in der Bühne im Barockstall von Schloss Hof für Kinder ab drei Jahren die Stücke „Das Ei“, in dem Großmutti von der Hexenältesten verwandelt wird, und „Der Eierdieb“, bei dem Kasperl und Sepperl freche Eier-Diebe überlisten. Nähere Informationen und Karten unter 02285/20000, e-mail [email protected] und www.schlosshof.at.

Am Dienstag, 7., und Mittwoch, 8. April, bringen Kristina Sprenger und Gregor Seberg im Theater Forum Schwechat in einem Gastspiel die Komödie „Offene Zweierbeziehung“ von Franca Rame und Dario Fo auf die Bühne. Beginn ist jeweils um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 01/7078272, e-mail [email protected] und www.forumschwechat.com.

Schließlich wird am Mittwoch, 8. April, ab 18.30 Uhr in der Buchhandlung Kral St. Gabriel in einem Werkstattgespräch das Buch „Triestiner Mosaik“ vorgestellt, in dem Gedichte von Georg Bydlinski und Zeichnungen von Linda Wolfsgruber den vielen Facetten der Stadt nachspüren und die Gleichzeitigkeit des Verschiedenen künstlerisch festhalten. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02236/47834 und e-mail [email protected].

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