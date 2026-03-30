Hofladen der Fachschule Mistelbach feiert 25-jähriges Jubiläum

St. Pölten (OTS) -

Seit 25 Jahren führt die Landwirtschaftliche Fachschule (LFS) Mistelbach gemeinsam mit Landwirtinnen und Landwirten der Region den Ab-Hof-Laden „BauernArnt“ samt Vinothek und Heurigen. Die Bezeichnung „BauernArnt“ steht dabei für Bauernernte, denn „Arnt“ heißt in der Weinviertler Mundart so viel wie Ernte. Kürzlich fand die Jubiläumsfeier im Beisein von Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und zahlreicher Festgäste statt. Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister gratulierte zum Jubiläum des 25-jährigen Bestehens: „An der Fachschule Mistelbach hat man die hohe Wertschöpfung des Ab-Hof-Verkaufs schon vor 25 Jahren erkannt und einen Bauernladen gegründet. Damit war man ein Pionier und Impulsgeber für den kundenorientierten Ab-Hof-Verkauf. Inzwischen hat sich die Direktvermarktung für viele Betriebe zu einem wirtschaftlichen Standbein entwickelt. Etwa ein Viertel der heimischen Bäuerinnen und Bauern setzt bereits auf den Direktvertrieb.“

„Wir haben mit einigen wenigen bäuerlichen Lieferanten begonnen und sind stetig gewachsen. Inzwischen sind Produkte von über 100 landwirtschaftlichen Betrieben der Region im Sortiment“, freut sich Fachlehrerin Veronika Schreder, die auch Geschäftsführerin des Kooperationsprojektes „BauernArnt“ ist. Ihr zur Seite steht Vereinsobmann Richard Schober. „In den letzten Jahren hat sich auch das Bewusstsein der Konsumentinnen und Konsumenten stark geändert. Qualität und Herkunft der Lebensmittel spielen für viele Kundinnen und Kunden eine immer größere Rolle, und die Leute schätzen die Nähe und das Vertrauen zum Produzenten“, so Schreder, die weiter ausführt: „Die Schülerinnen und Schüler absolvieren im Bauernladen und im Heurigenbetrieb einen Teil der praktischen Ausbildung und können somit wertvolle Erfahrungen für das Berufsleben sammeln.“ Das Sortiment des Bauernladens umfasst eine reiche Auswahl an Fleisch- und Wurstspezialitäten, knackigem Obst sowie hervorragenden Weinen und Säften. Im Angebot sind auch Brot, Mehlspeisen, Käse, Getreidewaren, Gewürze und Öle. Infos zum Bauernladen im Internet unter www.bauernarnt.at

Weitere Informationen: Büro LR Christiane Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]