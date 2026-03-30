Wiener Symphoniker begeisterten erneut in Triest

Triest/Wien (OTS) -

Mit großem Erfolg ging am Sonntag die zweite Ausgabe des Frühlingsfestivals Primavera da Vienna der Wiener Symphoniker in Triest zu Ende. In drei Konzerten im Politeama Rossetti zog das Orchester der Stadt Wien insgesamt mehr als 4.200 Besucher:innen an und konnte damit einen deutlichen Zuwachs gegenüber der erfolgreichen Premiere im Vorjahr verzeichnen. Das Konzert am Samstag wurde von ORF III aufgezeichnet und wird am Ostersonntag, 5. April, um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Unter der Leitung von Chefdirigent Petr Popelka präsentierten die Wiener Symphoniker ein vielseitiges Programm von der Wiener Klassik bis zur Opern- und Operettenliteratur. Gemeinsam mit internationalen Solist:innen wie Renaud Capuçon, Krassimira Stoyanova, Francesco Meli und Rudolf Buchbinder überzeugte das Orchester in der traditionsreichen Stadt an der Adria.

Der Wiener Bürgermeister Dr. Michael Ludwig zeigte sich vor Ort begeistert: „ Die Wiener Symphoniker tragen den Klang und die kulturelle Identität unserer Stadt weit über ihre Grenzen hinaus. Primavera da Vienna zeigt eindrucksvoll, wie Musik Brücken zwischen Ländern und Kulturen schlagen kann. Gerade in einer Zeit, in der europäischer Zusammenhalt wichtiger denn je ist, setzt dieses Festival ein starkes Zeichen für Offenheit und Dialog. “

Auch Intendant Jan Nast zieht eine positive Bilanz: „ Der Zuspruch des Publikums und die wachsende internationale Resonanz bestätigen unseren Weg. Primavera da Vienna hat sich bereits im zweiten Jahr als fester Bestandteil im europäischen Festivalkalender etabliert. Die besondere Verbindung zwischen der Wiener Musiziertradition und der kulturellen Vielfalt Triests macht dieses Festival einzigartig. “

Wie schon im Vorjahr nutzten zahlreiche Besucher:innen aus Österreich sowie aus Italien, Slowenien und Kroatien die Gelegenheit, das Festival zu erleben. Unter den Gästen waren u.a. die Bürgermeister der Städte Wien und Triest, die Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler, Botschafter Michael Rendi, Generali-CEO Gregor Pilgram u.a. Die enge kulturelle Verbindung zwischen Wien und Triest, die bis ins frühe 20. Jahrhundert zurückreicht, wird durch das Festival eindrucksvoll weitergeführt.

Ausblick auf 2027

Die Wiener Symphoniker setzen ihren erfolgreichen Frühlingsauftakt am Mittelmeer fort: Karten für das Festival 2027 (19. bis 21. März 2027) sind ab sofort erhältlich.

https://www.wienersymphoniker.at/Triest

Der Eröffnungsabend am Freitag, 19. März 2027, verbindet große Orchesterwerke mit vokaler Ausdruckskraft: Auf dem Programm stehen Giuseppe Verdis Ouvertüre zu „La Forza del Destino“, Richard Strauss’ Brentano-Lieder mit Sopranistin Alina Wunderlin, Tschaikowskis „Francesca da Rimini“ sowie Strawinskis „Feuervogel“-Suite.

Am Samstag, 20. März 2027, folgt ein festliches Galakonzert mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart und Josef Strauss. Gemeinsam mit Alina Wunderlin und Bariton Luca Pisaroni erklingen unter anderem berühmte Opernouvertüren, Arien aus „Die Zauberflöte“, „Don Giovanni“ und „Le nozze di Figaro“ sowie Walzer und Polkas.

Den Abschluss bildet am Sonntag, 21. März 2027, ein symphonischer Höhepunkt: Pianistin Lise de la Salle interpretiert Beethovens 5. Klavierkonzert, gefolgt von der „Eroica“-Symphonie.

Mit dem Start der zweiten Ausgabe und dem gleichzeitigen Ausblick auf 2027 unterstreichen die Wiener Symphoniker die langfristige Perspektive von Primavera da Vienna: ein Festival, das Tradition und Gegenwart verbindet und den musikalischen Frühling Europas in Triest erlebbar macht.

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