Österreich und Bayern intensivieren polizeiliche Zusammenarbeit

Wien (OTS) -

Bei einem Arbeitstreffen am Rande des Österreichischen Blasmusikforums im Stift Ossiach in Kärnten tauschten sich am Sonntag, 29. März 2026, Innenminister Gerhard Karner und sein bayerischer Amtskollege Joachim Herrmann zu aktuellen sicherheitspolitischen Themen aus. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die weitere Intensivierung der österreichisch-bayerischen Polizeikooperation, insbesondere beim gemeinsamen Grenzschutz, der konsequenten Umsetzung des europäischen Asylpakts und der Bekämpfung der organisierten internationalen Schlepperkriminalität.

Innenminister Gerhard Karner sagte: „Wir intensivieren die schon jetzt exzellente polizeiliche Zusammenarbeit durch zusätzliche gemeinsame Streifen im Grenzraum und im Hinterland. Klares Ziel ist, die illegale Migration weiter gegen Null zu drängen.“

Bayerns Staatsminister des Innern Joachim Herrmann ergänzte: „Die Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn aus Österreich ist schon jetzt ausgezeichnet und dank des Gemeinsamen Zentrum Passau ein internationales Vorzeigebeispiel, was die länderübergreifende Kriminalitätsbekämpfung betrifft.“

Enge Polizeikooperation der österreichischen und bayerischen Polizei

Insbesondere die Zusammenarbeit im Gemeinsamen Zentrum Passau, in dem österreichische und bayerische Polizistinnen und Polizisten mit der deutschen Bundespolizei gemeinsam Dienst versehen, soll weiter intensiviert werden. Dadurch sollen Informationsflüsse beschleunigt und operative Einsätze noch effizienter abgewickelt werden. Etwa der Einsatz gemischter Streifen im grenznahen Raum soll die Sicherheit und Einsatzfähigkeit in Österreich und Bayern weiter erhöhen. Auch die gegenseitige Unterstützung bei Großveranstaltungen wurde im Zuge des Arbeitsgespräches thematisiert.

Polizeiorchester Bayern eröffnet Blasmusikforum

Im Anschluss an das Arbeitsgespräch besuchten die beiden Innenminister gemeinsam das Eröffnungskonzert des Österreichischen Blasmusikforums im Stift Ossiach. Das Galakonzert wurde vom Polizeiorchester Bayern gestaltet.

Das Österreichische Blasmusikforum findet vom 29. März bis 1. April 2026 in der Carinthischen Musikakademie im Stift Ossiach statt und wird vom Österreichischen Blasmusikverband veranstaltet. Unter den Teilnehmenden befinden sich Angehörige aller österreichischen Polizeimusiken.