  • 29.03.2026, 14:25:02
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Marchetti: „Wir begrüßen Unterstützung von NEOS-Schellhorn für Wehrdienstreform“

Dass NEOS von der Wehrdienstkommission vorgeschlagenes Modell „Österreich Plus“ unterstützen, ist gute Nachricht für Schutz der Bevölkerung

Wien (OTS) - 

„Ein parteiübergreifender Schulterschluss für die Verlängerung der Wehrpflicht ist ein Gebot für mehr Sicherheit. Es sind gute Nachrichten, dass sich nach Peter Kaiser und Max Lercher von der SPÖ nun auch der NEOS-Staatssekretär Josef Schellhorn für das von der Wehrdienstkommission empfohlene Modell ,Österreich Plus‘ ausspricht und damit eine Aufstockung des Grundwehrdienstes auf 8 Monate mit zusätzlich zwei Monaten verpflichtender Milizübungen sowie eine Verlängerung des Zivildienstes auf 12 Monate unterstützt. Gerade die aktuelle geopolitische Lage führt uns deutlich vor Augen, dass ein schlagkräftiges und wehrhaftes Bundesheer unverzichtbar für den Schutz unserer Bevölkerung und unserer Neutralität ist. Um diesen Schutz auch in Zukunft lückenlos gewährleisten zu können, muss die Reform des Wehrdienstes, die von Experten erarbeitet wurde, konsequent vorangetrieben und so rasch wie möglich umgesetzt werden“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

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