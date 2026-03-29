  • 29.03.2026, 11:23:32
  • /
  • OTS0011

„Preissenkung für Wurstsemmeln“

Tiroler LH Anton Mattle im Interview mit der Schülerzeitung campus a college

Wien (OTS) - 

Er habe seinen ersten politischen Erfolg als Schulsprecher mit einer Preissenkung für Wurstsemmeln an seiner Schule erzielt, erzählt der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle in einem Interview für die bundesweite Schülerzeitung campus a college.

„Ich habe gespürt, dass man gemeinsam etwas bewegen kann“, das gelte laut Mattle auch für die aktuellen Spritpreise, so Mattle im Gespräch mit zwei Schülern (15) der HAK Imst. Unter anderem sprach sich Mattle gegen den Import von Öl, Gas und Atomstrom aus und thematisierte das Problem steigender Mieten in Innsbruck aufgrund zahlreicher zuwandernder Studierender. Zum ganzen Interview geht es hier.

Rückfragen & Kontakt

campus a
Telefon: +43(0)676 501 8224
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | CAA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

campus a

Rückfragen & Kontakt

campus a
Telefon: +43(0)676 501 8224
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright