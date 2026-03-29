Wien (OTS) -

Er habe seinen ersten politischen Erfolg als Schulsprecher mit einer Preissenkung für Wurstsemmeln an seiner Schule erzielt, erzählt der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle in einem Interview für die bundesweite Schülerzeitung campus a college.

„Ich habe gespürt, dass man gemeinsam etwas bewegen kann“, das gelte laut Mattle auch für die aktuellen Spritpreise, so Mattle im Gespräch mit zwei Schülern (15) der HAK Imst. Unter anderem sprach sich Mattle gegen den Import von Öl, Gas und Atomstrom aus und thematisierte das Problem steigender Mieten in Innsbruck aufgrund zahlreicher zuwandernder Studierender. Zum ganzen Interview geht es hier.