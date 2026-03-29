Erweiterter Produktrückruf von MOMA FOODS

Wien (OTS) -

Die Firma MOMA FOODS ruft aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes die nachfolgenden Produkte zurück:

Alle Mindesthaltbarkeitsdaten zwischen: 24.04.26 - 12.03.27

von:

MOMA ORIGINAL PLAIN PORRIDGE POT 65G

MOMA BLUEBERRY & VANILLA PORRIDGE POT 65G

MOMA ALMOND BUTTER & SALTED CARAMEL PORRIDGE POT 55G

MOMA APPLE & CINNAMON PORRIDGE POT 65G

MOMA CRANBERRY & RAISIN PORRIDGE SACHETS 5X70G

MOMA ALMOND BUTTER & SALTED CARAMEL PORRIDGE SACHETS 6X40G

MOMA BRITISH WHOLEGRAIN JUMBO OATS 450G

MOMA RASPBERRY & APPLE OVERNIGHT OATS 400G

Es sind nur jene Artikel angeführt mit denen der österreichische Lebensmittelhandel beliefert wurde

Aufgrund einer möglichen Verunreinigung durch Mäuse in der Produktionsstätte des Herstellers, kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine potenzielle Gesundheitsgefährdung besteht. Es wird daher vom Verzehr dieser Produkte abgeraten.

Der Warenbestand der betroffenen Produkten wurde aus dem Verkauf genommen.

Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden bis 11.4. 2026

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Moma Foods per Mail an: [email protected]

Die Firma MOMA FOODS bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kund:innen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist