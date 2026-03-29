Digitaloffensive Österreich (DOÖ) begrüßt Stärkung von Informatik und KI in der AHS-Oberstufe – nächster Schritt muss folgen

Wien (OTS) -

Die Digitaloffensive Österreich begrüßt die heute präsentierte Einigung der Bundesregierung zur Stärkung von Informatik und Künstlicher Intelligenz im Lehrplan der AHS-Oberstufe. Damit wird ein wichtiges Signal für eine zeitgemäße und zukunftsorientierte Bildungspolitik gesetzt.

Digitale Technologien prägen Wirtschaft, Gesellschaft und Alltag in einem bislang unerreichten Ausmaß. Umso wichtiger ist es, dass Schüler:innen nicht nur Anwender:innen bleiben, sondern ein fundiertes Verständnis für die Funktionsweise, Möglichkeiten und Grenzen digitaler Systeme entwickeln. Informatik und KI sind damit zentrale Bestandteile moderner Allgemeinbildung.

Vollwertiges Maturafach als nächster Schritt

Gleichzeitig macht die Digitaloffensive Österreich deutlich, dass die geplanten Maßnahmen nur einen ersten Schritt darstellen können:

„Die von der Bundesregierung festgelegte Maßnahme zur Stärkung der digitalen Kompetenzen in der AHS ist ein erster wichtiger Vorstoß. Die DOÖ fordert jetzt den nächsten Schritt: Informatik soll in der AHS den gleichen Stellenwert wie andere zentrale Prüfungsfächer erhalten und als vollwertiges Maturafach angeboten werden. Um dies zu ermöglichen, braucht es eine Erhöhung der Stundenzahl sowie eine gezielte Überarbeitung der Lehrpläne. Dabei soll neben anwendungsorientiertem Wissen insbesondere algorithmisches Denken sowie Programmierung stärker vermittelt werden, um eine solide Grundlage für digitale Kompetenzen in Österreich zu schaffen.“, so Markus Vesely, Bereichssprecher des Arbeitsbereiches „Digital Skills“ der DOÖ.

Bildungsoffensive: Digitale Kompetenzen systematisch und nachhaltig stärken

Die Etablierung eines vollwertigen Maturafaches „Informatik und KI“ würde sicherstellen, dass digitale Kompetenzen im Rahmen einer umfassenden Bildungsoffensive nicht punktuell, sondern systematisch aufgebaut werden. Denn Informatik- und KI-Unterricht stärkt nicht nur analytisches Denken sowie Problemlösungskompetenzen, sondern auch die Fähigkeit, technologische Entwicklungen kritisch zu reflektieren und aktiv mitzugestalten.

Die Digitaloffensive Österreich sieht in der aktuellen Reform daher einen wichtigen Ausgangspunkt – verbunden mit der klaren Erwartung, dass weitere Schritte folgen, um digitale Bildung nachhaltig und verbindlich im gesamten Bildungssystem zu verankern. Nur so kann es gelingen, dem steigenden Bedarf an IKT-Fachkräften in Österreich wirksam zu begegnen, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und den Standort langfristig als digitalen Vorreiter zu stärken.

Über die Digitaloffensive Österreich (DOÖ)

Die Digitaloffensive Österreich (DOÖ) ist der Branchenverband der führenden Unternehmen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in Österreich. Sie steht im kontinuierlichen Austausch mit Stakeholdern aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft und setzt sich dafür ein, Österreich als digitalen Standort nachhaltig zu stärken und die Digitalisierung aktiv voranzubringen.