Naturdenkmal Salzwiese: Neue Kampagne soll besonderen Lebensraum schützen

Wien (OTS) -

Die Salzwiese in Penzing ist die einzige Feuchtwiese mit Quellen und kleinen Wiesenbächen im Wiener Teil des Wienerwaldes: Mit ihren Tümpeln, Pfeifengras- und Schilfbeständen ist sie die Heimat vieler seltener und gefährdeter Pflanzen und Tiere. Daher wurde sie bereits 1986 zum Naturdenkmal erklärt. Sie gehört als Lebensraumtyp Pfeifengraswiesen zu den EU-weit besonders zu schützenden Lebensräumen. Einige Pflanzen wie der Duft-Lauch oder der Sumpfstendel kommen in ganz Wien nur mehr auf der Salzwiese vor.

Feuchtwiesen mit ihren Quellbereichen sind sehr empfindlich. Durch das Betreten werden sie beeinträchtigt oder sogar zerstört. „Neben der Pflege des Lebensraumes sind daher auch Besucherlenkung und Information wichtig, um die Akzeptanz der Maßnahmen zu erhöhen“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Gemeinsam mit der Bezirksvorstehung Penzing startet die Stadt deshalb eine Kampagne mit Infotafeln zum Naturdenkmal und Führungen zu den Besonderheiten der Wiese.

„Mehr als Dreiviertel der Fläche unseres Bezirks ist Wald- und Wiesenfläche. Die Salzwiese ist ein Teil davon und sie ist besonders schützenswert. Es ist mir ein Anliegen, darauf aufmerksam zu machen, welche einzigartigen Pflanzen hier wachsen. Daher der Aufruf an alle, nur ausgeschilderte Weg zu verwenden,“ so Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner dazu.

Wiese wird regelmäßig gepflegt

Bereits in den vergangenen Jahren wurden große Teile der Wiese, die zuvor stark verbuscht oder von Schilf überwuchert waren, durch intensive Pflege wiederhergestellt. Dies geschah in Zusammenarbeit zwischen dem Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien, der Wiener Umweltschutzabteilung, dem Biosphärenpark Wienerwald Management und dem 14. Bezirk. Damit das Schilf nicht erneut überhandnimmt und die Artenvielfalt der Wiese erhalten bleibt, wird die Fläche jedes Jahr mit Schafen einer Landwirtin aus dem Wienerwald beweidet.

„Die hohe Artenvielfalt in Wien hängt eng mit der Lebensqualität in unserer Stadt zusammen“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Seltene Pflanzen und Tiere sind gerade in der Großstadt unermesslich wertvoll, denn diese Vielfalt stabilisiert unsere Ökosysteme. Darum setzen wir alles daran, ihre Lebensräume und damit ihren Fortbestand zu sichern.“

Führungen für Interessierte zu den Besonderheiten der Wiese finden am 26. Mai von 10 - 12 Uhr und am 2. Juni von 17 - 19 Uhr (Anmeldung unter wien.gv.at/umwelt/umweltbildung).

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss)