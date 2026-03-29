Wiener Klang trifft Dolce Vita: Wiener Symphoniker begeistern in Triest

Wien (OTS) -

Bürgermeister Michael Ludwig und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler besuchen dieses Wochenende das Festival „Primavera da Vienna – Frühling aus Wien“ in Triest. Im Rahmen mehrerer Konzerte der Wiener Symphoniker im traditionsreichen Teatro Rossetti präsentiert sich Wien einmal mehr als international vernetzte Kulturmetropole.

Die Wiener Symphoniker, eines der renommiertesten Orchester Europas, sind mit dem Festival bereits zum zweiten Mal in der norditalienischen Hafenstadt zu Gast. Unter der Leitung von Chefdirigent Petr Popelka stehen Werke unter anderem von Franz Lehár und Giacomo Puccini sowie ein Mozart-Schwerpunkt mit Pianist Rudolf Buchbinder auf dem Programm.

Bürgermeister Michael Ludwig betont die internationale Bedeutung des Orchesters und die Rolle Wiens als Kulturstadt: „Die Wiener Symphoniker sind eine musikalische Visitenkarte unserer Stadt und tragen den Wiener Klang in die ganze Welt hinaus. Mit ihrem Auftritt in Triest schlagen sie eine kulturelle Brücke zwischen zwei Städten, die historisch und kulturell eng miteinander verbunden sind.“

Auch Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler unterstreicht die kulturpolitische Dimension des Festivals: „Kunst und Kultur verbinden Menschen über Grenzen hinweg. Das Festival ‚Primavera da Vienna‘ zeigt eindrucksvoll, wie lebendig und international ausgerichtet die Wiener Kulturszene ist. Solche Initiativen stärken den europäischen Kulturraum und den Austausch zwischen Städten.“

Im Rahmen des Besuchs finden neben den Konzerten Gespräche mit Vertreter*innen der Kulturszene sowie ein Künstler*innenempfang statt. Bürgermeister Ludwig würdigt dabei insbesondere die Rolle der Wiener Symphoniker als kulturelle Botschafter Wiens und hebt deren Engagement für ein breites Publikum hervor.

Mit dem Festival in Triest zeigen die Wiener Symphoniker erneut internationale Präsenz und tragen dazu bei, die kulturelle Strahlkraft Wiens weit über die Stadtgrenzen hinaus sichtbar zu machen.