Jan Böhmermann und Olli Schulz kommentieren für FM4 den Eurovision Song Contest 2026 live aus Wien

Wien (OTS) -

Große Namen für eine große Show: In bewährter Tradition werden Satiriker Jan Böhmermann und Musiker Olli Schulz das spektakuläre Finale des Eurovision Song Contest 2026 am Samstag, den 16. Mai in Wien für FM4 kommentieren – ab 20.45 Uhr live auf FM4, im Videostream auf fm4.ORF.at sowie auf ORF ON.

Noch 49 Tage – dann gibt es ein Wiedersehen mit Jan & Olli bei der größten Live-Musikshow der Welt. Als ESC-Kommentatoren der Herzen werden die beiden gefeierten deutschen Entertainer Jan Böhmermann und Olli Schulz bereits zum vierten Mal in Folge das Finale des Eurovision Song Contest für FM4 kommentieren. Das Duo verbindet nicht nur das erfolgreiche gemeinsame Podcast-Projekt „Fest & Flauschig“, in dem sie ihr diesjähriges Engagement für FM4 gestern Abend offiziell bekannt gegeben haben. Die beiden eint auch ein ausgeprägter Hang zur Ironie, ein Faible für ausschweifende Dialoge und vor allem eine spürbare Leidenschaft für Musik. Ihr Kommentar zum 70. Eurovision Song Contest für FM4 verspricht wieder ein besonderes Ereignis zu werden – frech, ungezwungen und unvorhersehbar. Mehr von Böhmermann und Schulz gibt es am Sonntag, den 17. Mai im Wiener Burgtheater, wenn es ab 11.30 Uhr heißt „Frivoles Treiben auf der Burg – Die Fest & Flauschig Eurovision-Matinee“ – der erste österreichische „Fest & Flauschig“-Live-Auftritt, bei dem die beiden Podcaster den ESC nachbesprechen werden. Karten dafür sind ab 30. März via Burgtheater zu erwerben.