Bundesheer bringt Sicherheitspolitik in die Klassenzimmer

Wien (OTS) -

Derzeit leisten beinahe 750 Informationsoffiziere, davon 90 Externe wie beispielsweise Lehrer, einen zentralen Beitrag zur sicherheitspolitischen Bewusstseinsbildung in Österreich. Sie sind die Schnittstelle zwischen Bundesheer und Bevölkerung: Im Jahr 2024/2025 waren die Informationsoffiziere 4.354 mal im Einsatz – davon 2.899 mal im Bildungsbereich, denn besonders Schulen und Bildungseinrichtungen zählen zu den wichtigsten Auftraggeber. In den vergangenen Jahren zeigt sich wachsendes Interesse: von 221 Einsätzen im Jahr 2017 auf aktuell knapp 2.900 Einsätze im Bildungsbereich; die Nachfrage hat sich damit innerhalb von neun Jahren verzwölffacht.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Die hohe Nachfrage zeigt, wie groß das Interesse an sicherheitspolitischer Information und am Bundesheer ist. Wenn es um unsere Demokratie, Sicherheit und Freiheit geht, die wir schützen müssen, ist es wichtig zu verstehen, warum eine funktionierende Landesverteidigung dabei eine zentrale Rolle spielt. Unsere Informationsoffiziere leisten hier einen unverzichtbaren Beitrag, besonders im Rahmen der geistigen Landesverteidigung, indem sie fundiertes Wissen verständlich vermitteln und den direkten Dialog mit der Bevölkerung – insbesondere mit jungen Menschen – fördern.“

Informationsoffiziere sind Soldaten und zivile Bedienstete des BMLV, die sich freiwillig melden und eine spezielle Zusatzausbildung absolvieren. Diese vermittelt unter anderem Rhetorik, Präsentationstechnik sowie Inhalte der Politischen Bildung und dauert für interne Kräfte sieben Tage. Externe Informationsoffiziere – etwa Lehrkräfte – werden in verkürzten, angepassten Formaten ausgebildet, beispielsweise in dreitägigen Seminaren. Die Tätigkeit der Informationsoffiziere basiert auf dem Auftrag zur Politischen Bildung im Rahmen der Umfassenden Landesverteidigung. Einsätze erfolgen ausschließlich auf Einladung. Dabei vermitteln sie Inhalte zu Landesverteidigung, Wehrpflicht, Karrierechancen im Bundesheer sowie zu aktuellen sicherheitspolitischen Entwicklungen. Die Ausgestaltung der Einheiten erfolgt flexibel und zielgruppenorientiert und wird durch standardisierte Unterlagen und Materialien des BMLV unterstützt.

Das Informationsoffizierswesen hat sich in den vergangenen Jahren stark weiterentwickelt: Seit 2016 wird gezielt daran gearbeitet, die Präsenz im Bildungsbereich zu erhöhen – mit großem Erfolg: Der Anteil der Einsätze an Bildungseinrichtungen stieg von 6,6 Prozent im Jahr 2017 auf mittlerweile über 66 Prozent. Die Einsätze erstrecken sich über alle Schulstufen, wobei der Schwerpunkt auf der Oberstufe liegt. Besonders häufig werden Schüler im Alter von 16 bis 20 Jahren erreicht, gefolgt von Lehrkräften in der Fortbildung. Ziel ist es, sicherheitspolitisches Verständnis nachhaltig zu stärken und die Umfassende Landesverteidigung im Bildungsbereich praxisnah zu vermitteln.

Weitere Details zum Informationsoffizier finden Sie hier: Service für Schulen | Bundesheer