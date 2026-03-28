  • 28.03.2026, 16:07:02
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FPÖ-Keyl: „Null Toleranz gegenüber gewaltbereiten Jugendbanden“

Schlagring-Quartett raubte in Korneuburg 15-jähriges Opfer aus

Korneuburg (OTS) - 

„Ein 15-Jähriger wird von vier bewaffneten Jugendlichen bedroht und traumatisiert. Und das alles für etwa 20 Euro Beute. Diese niederträchtige Tat ist aber nicht in Wien, sondern in Korneuburg passiert“, schüttelt FPÖ Korneuburg Bezirksparteiobmann LAbg. Hubert Keyl entsetzt den Kopf.

„Der Anstieg der Jugendkriminalität in Niederösterreich (Anm.: Zahl der Tatverdächtigen unter 18 Jahren ist laut LPD NÖ im Zeitraum von 2014 bis 2024 von 4.755 auf 6.857 gestiegen, also plus 44,2 %) ist doppelt importiert. Einerseits durch die völlig falsche Migrationspolitik der Einheitsparteien, anderseits treiben Jugendbanden aus Wien auch in den angrenzenden nö. Bezirken ihr Unwesen“, erklärt Keyl.

„Die Antwort kann nur lauten: Härtere Strafen und null Toleranz mit Jugendbanden“, schließt Hubert Keyl.

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