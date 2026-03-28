Ski-Alpin: Stefan Lehenauer setzt neue Maßstäbe

Salzburg (OTS) -

Stefan Lehenauer aus dem PALFINGER Kompetenzzentrum des Skiklubs Hallein hat die österreichischen Schülermeisterschaften 2026 auf der Turracher Höhe klar dominiert. Der 14-Jährige gewann nicht nur den Super-G, sondern auch den Riesentorlauf sowie den Slalom und war damit eine Klasse für sich. Ein Riesenerfolg für den jungen Salzburger und auch für den Skiklub Hallein, der seit Jahren auf ein eigenes System der Nachwuchsförderung setzt.

„Dieser großartige Erfolg von Stefan zeigt uns einmal mehr, dass unser System funktioniert“, freut sich Skiklub-Obmann Walter Alber.

Link zum Artikel: Stefan Lehenauer setzt neue Maßstäbe – Echo Salzburg