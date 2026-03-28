Bis zu 722.000 sahen Österreichs 5:1-Sieg im WM-Testspiel gegen Ghana im ORF

Wien (OTS) -

Das erste WM-Testspiel des ÖFB-Teams endete mit einem 5:1-Sieg für Österreich – und entsprechend groß war das Interesse der Fans, die gestern, am 27. März 2026, die Partie gegen WM-Starter Ghana miterlebt haben: Bis zu 722.000 und im Schnitt 644.000 waren bei 29 Prozent Marktanteil live via ORF 1 (zweite Halbzeit) dabei, in den jungen Zielgruppen (12–49 J. bzw. 12–29 J.) wurden Marktanteile von 41 bzw. 51 Prozent erzielt.

Schon am Dienstag, dem 31. März, geht es mit dem nächsten WM-Test weiter, ORF 1 zeigt das Spiel gegen Südkorea ab 20.15 Uhr live. Die Kommentatoren im Happel-Stadion heißen Dietmar Wolff und Michael Liendl, die Analysen vom Spielfeldrand steuern Rainer Pariasek und Herbert Prohaska bei.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at, ORF-Fußball-Special und ORF ON umfasst Streams der ORF-TV-Übertragungen. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sport-Berichterstattung ausführlich.