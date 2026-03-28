SPÖ-Seltenheim: „Während sich FPÖ in Budapest und Dallas mit Rechten verbrüdert, kämpft SPÖ in Österreich für besseres Leben der Menschen“

Wien (OTS) -

Auf die Dallas-Reise von mehreren FPÖ-Politiker*innen zum umstrittenen Rechten-Treffen CPAC in Dallas reagiert SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim heute, Samstag, mit scharfer Kritik: „Laut ‚Kronen Zeitung‘ ist eine ganze FPÖ-Delegation aus Wiener und Bundes-FPÖ zur umstrittenen Konferenz CPAC nach Dallas gejettet, bei der sich Rechte und extreme Rechte vernetzen. Während sich die FPÖ mit Rechten und Rechtsextremen verbrüdert und Kickl-Idol Trump nacheifert, der Kriege anzettelt und damit global die Inflation anheizt, kämpft die SPÖ in Österreich gegen die Teuerung, für eine gute Gesundheitsversorgung und den Schutz der Kinder.“ Dazu komme, dass „gerade die FPÖ, die drakonische Strafen und Leistungskürzungen fürs Schulschwänzen fordert, einfach ihre Arbeit niedergelegt hat – bei der Wiener Landtagssitzung waren die nicht amtsführenden FPÖ-Stadträt*innen schon über alle Berge“. Seltenheim verlangt von FPÖ-Obmann Kickl volle Aufklärung: „Herr Kickl, wie viel hat diese komplett unnötige Reise gekostet und was war dort überhaupt der Auftrag ihrer Parteifreunde? Hat es nicht gereicht, dass Sie vergangenes Wochenende bei der Europa-Ausgabe des Rechtentreffens in Budapest waren, wo Sie gemeinsam mit Rechten wie Geert Wilders und Alice Weidel Orban gehuldigt haben?“ ****

„Es zeigt sich jeden Tag aufs Neue: Es ist gut, dass die FPÖ nicht in der Regierung ist – mit der FPÖ ist kein Staat zu machen. Während die FPÖ nur hetzt und spaltet, in Österreich genauso wie international, bringen wir Ordnung ins Chaos“, so Seltenheim.

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