  • 28.03.2026, 10:17:02
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ÖAMTC: Osterreiseverkehr sorgt für Staus in mehreren Bundesländern

Vor Fahrtantritt informieren

Wien (OTS) - 

Die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen meldeten teils lange Staus auf Österreichs Hauptreiserouten. Besonders betroffen: Tirol, Vorarlberg und Kärnten.

Den längsten Stau gab es seit den Morgenstunden auf der Fernpass Straße (B179), ab Füssen in Bayern bis Reutte kam es zu Verzögerungen von über einer Stunde. Auf der Zufahrt ins Zillertal (B181 und B169) zwischen Wiesing und Fügen mussten die Reisenden ebenfalls mit Zeitverlusten von rund einer Stunde rechnen.

In Vorarlberg verzeichnete der ÖAMTC auf der Arlberg Schnellstraße (S16) zwischen Bings und Dalaas eine längere Wartezeit, außerdem ging es auf der Zufahrt ins Montafon (L188) nur stockend voran.

In Kärnten wurde auf der Tauern Autobahn (A10) bei Villach West vor dem Oswaldibergtunnel Blockabfertigung verhängt.

„Wer auf beliebten Reiserouten unterwegs ist sollte unbedingt eine längere Fahrzeit einplanen, am besten Sie informieren sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Verkehrslage oder nutzen unterwegs unsere App für Verkehrsinformationen in Echtzeit“, empfiehlt ÖAMTC-Verkehrsexperte Helmut Rechberger.

Informationen zur aktuellen Verkehrslage unter https://www.oeamtc.at/verkehrsservice oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner https://www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der App des Clubs www.oeamtc.at/apps.

(Fortsetzung möglich)

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Telefon: 01 71199 21795
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