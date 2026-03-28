ÖVP-Kircher: „Bleiben wir bei der Sommerzeit“

Brüssel (OTS) -

„Am Sonntag ist es wieder einmal so weit: Wir stellen die Uhr in der Nacht um eine Stunde vor und verlieren so eine Stunde wertvollen Schlaf. Dabei ist längst bekannt, dass die zweimal jährliche Zeitumstellung keine Vorteile hat, aber dafür einige Belastungen mit sich bringt. Die einst erhoffte Energieeinsparung wurde niemals realisiert. Dafür leiden vor allem Kinder und ältere Menschen unter der Störung ihrer inneren Uhr. Daher hat das Europaparlament schon vor Jahren für die Abschaffung dieser überholten Praxis gestimmt. Bleiben wir am besten gleich bei der Sommerzeit und verzichten auf die nächste Zeitumstellung im Herbst“, sagt die ÖVP-Europaabgeordnete Sophia Kircher.

Neue Dynamik in den langwierigen Prozess der Abschaffung der zweimal jährlichen Zeitumstellung könnte es unter dem EU-Vorsitz Irlands ab Juli 2026 geben. „Die irischen Kollegen setzen sich zum Teil intensiv für die Beibehaltung der Sommerzeit ein und möchten das Thema auf die Agenda setzen und endlich weiterbringen“, sagt Kircher.

Das Europaparlament hat 2019 für die Abschaffung der zweimal jährlichen Zeitumstellung gestimmt. Im Rat der Mitgliedstaaten konnte bisher keine gemeinsame Position darüber gefunden werden.