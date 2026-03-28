Kultur erleben und Neugier wecken in den Osterferien

St. Pölten (OTS) -

Niederösterreich lädt Familien auch 2026 wieder zu einem vielfältigen Kulturprogramm ein, das die Osterferien zu einem besonderen Erlebnis macht. Museen, Bühnen, Schlösser und Kulturzentren im ganzen Land öffnen ihre Türen für kreative Workshops, spannende Führungen, Mitmachprogramme und zauberhafte Geschichten. Von Theater über Kunst bis hin zu Natur- und Geschichtserlebnissen reicht das Angebot, das speziell auf Kinder und Familien zugeschnitten ist.

„Kulturelle Bildung für Kinder ist ein Herzstück unserer kulturpolitischen Anliegen in Niederösterreich. Unsere Institutionen schaffen Räume, in denen junge Menschen spielerisch entdecken, kreativ werden und Kultur als etwas erleben, das sie ein Leben lang begleitet. Für die Osterferien haben sich die niederösterreichischen Kultureinrichtungen wieder besondere Programme überlegt“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Programmhighlights in den NÖ Kulturinstitutionen:

Niederösterreichische Landesausstellung im Landesklinikum Mauer: Die Osterferien starten mit der größten Landesschau des Jahres: Am 27. März wird die Niederösterreichische Landesausstellung im Landesklinikum Mauer mit dem Titel „Wenn die Welt Kopf steht – Mensch. Psyche. Gesundheit.“ eröffnet. Neben den Familienführungen werden Kinder und Familien eingeladen, der Familienspur zum Thema „Gefühle“ in der Ausstellung zu folgen und die interaktiven Stationen auszuprobieren.

KinderKunstLabor in St. Pölten: In den Osterferien wird im KinderKunstLabor neben der Ausstellung „Geschwister – Super & Nervig“ eine Palette an Vermittlungsformate für Kinder angeboten: von täglich offenen Ateliers, Familienführungen durch die Ausstellung oder Workshops wie „Kreativ im Dialog – Schwerpunkt: Collage“ am 30. März, „Kinderzimmer – unendlich und unbegrenzt“ am 31. März und 6. April oder „Bande im Porträt“ am 3. April.

Museum Niederösterreich in St. Pölten: Neben den Dauerausstellungen „Kinder des Krieges“ im Haus der Geschichte und „Tiere der Nacht“ im Haus für Natur können Kinder von 31. März bis 3. April an der Museumsakademie sowie an wechselnden Kreativ- und Experimentierstationen und Familienführungen teilnehmen.

Albertina Klosterneuburg: Nach einer lehrreichen Mitmachführung können Kinder und Jugendliche selbst kreativ werden und nach Lust und Laune im Atelier des Museums malen, zeichnen oder basteln.

Amethystwelt Maissau: Der 28. März steht bei der Amethystwelt Maissau ganz im Zeichen der Kinder. Ein buntes Programm wird hier für die Kinder auf die Beine gestellt: vom Kasperltheater über ein Konzert mit Kinderliedermacher Bernhard Fibich bis zur lustigen Osterrallye.

Arnulf Rainer Museum in Baden: Am 31. März sowie 2. und 4. April wartet auf kreative Kinder und Jugendliche die Osterwerkstatt im Kunstatelier des Arnulf Rainer Museums unter dem Motto „Frühlingszauber & Upcycling-Kunst“.

Egon Schiele Museum in Tulln: Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können Kinder am 28. und 29. März im Egon Schiele Museum mit einer Vielzahl an Materialien.

Haus der Wildnis in Lunz: Mit spannenden Rätseln und Spielen lernen Kinder am 31. März die Welt der Amphibien und am 2. April den Habichtskauz kennen.

Kunstmeile Krems: In der Landesgalerie geht es am 29. und 31. März im Rahmen einer Familienführung mit „Ziesel & Co“ ins Welterbe Wachau und am 5. April führt das Karikaturmuseum Krems kindergerecht durch das Museum.

Kunstmuseum Waldviertel in Schrems: Im Kunstmuseum Waldviertel können sich Kinder auf kreative Weise auf Ostern einstimmen: am 1. April beim Kinder-Keramik-Kurs „Ostereier und Hasen“ und am 3. April beim Kinder-Kreativ-Kurs „Ostereier aus Wolle und Papier“.

MAMUZ Mistelbach: Nach einer Führung durch die neue Ausstellung „Die geheimnisvolle Welt der Iberer“ gibt es für Kinder von 31. März bis 3. April die Möglichkeit, bei einem Workshop Pfeifen aus Naturmaterialien herzustellen.

MAMUZ Schloss Asparn/Zaya: Bei interaktiven Abenteuerführungen für die ganze Familie werden in den Osterferien das Mittelalter, die Metallzeiten und die Steinzeiten zum Leben erweckt.

Museum Gugging: Die offene Kreativwerkstatt steht Kindern ab sechs Jahren am 5. April offen, um eigens Papier herzustellen. Am 7. April sind Eltern und Kinder gleichermaßen beim Basteln von kreativen „Vogelhäuschen“ gefragt.

Michelstettner Schule in Michelstetten: Im Schulmuseum wird der Geschichte des Religionsunterrichts in einer eigenen Sonderausstellung von 4. bis 6. April nachgegangen.

Sonnenwelt Großschönau: Eine spannende Entdeckungstour mit Oster-Kreuzworträtsel durch zwölf Zeitzonen wartet hier auf Groß und Klein von 28. März bis 6. April.

Spannende Geschichten erleben können Kinder bei diesen Veranstaltungen niederösterreichischer Betriebe:

Kino im Kesselhaus Krems: „Tierisch abgefahren“ wird es im Kino im Kesselhaus mit den Vorstellungen des gleichnamigen Films am 28. und 29. März. Am 3. April zeigt das Kino den Film „Hoopers“ und 4. April „Das lustige Pettersson und Findus Mitmachkino 2“.

Landestheater Niederösterreich in St. Pölten: Das Landestheater Niederösterreich bringt am 2. und 8. April das Zaubermärchen „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ von Michael Ende auf die Theaterbühne.

Lebensbogen in Grünbach am Schneeberg: Das traditionelle Marionettentheater „Märchen an Fäden“ inszeniert am 4. April die magische Ostergeschichte „Funki, der Osterdrache“ und lädt die Kinder zum Lachen, Staunen und Mitfiebern ein.

Literatursalon in der Schlossgärtnerei Wartholz: Am 29. März wird der Literatursalon in der Schlossgärtnerei Wartholz zum Kinosaal: Die beliebten Zeichentrick-Filme „Ratouille“ und „Findet Nemo“ werden auf einer großen Leinwand präsentiert.

MÖP Mödling: Das Stück „Geht’s dir gut, Krokodil“ erzählt von Kasperls Besuch im verschlafenen Königsschloss – im MÖP Figurentheater Mödling nur noch am 28. und 29. März zu sehen.

Städtische Bücherei Gmünd: Am 7. April wird die Stadtbücherei Gmünd zu einem Ort gelebter Freundschaft: In der Geschichte „Schaf Charlotte & Freunde“ werden Kinder eingeladen, Charlotte zu begleiten und mitzuerleben, wie wertvoll Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung sind.

THEO in Perchtoldsdorf: Die Janosch-Geschichte „Komm, wir finden einen Schatz“ nimmt Kinder ab vier Jahren auf eine berührende Theaterreise über Freundschaft, Vertrauen und das gemeinsame Unterwegssein mit.

Im Kultur4kids-Podcast präsentieren Sophie Berger und Robert Steiner spannende Kulturgeschichten für Kinder: Auf spielerische Weise wird ihnen hier das umfangreiche Kulturangebot Niederösterreichs nähergebracht. Neben der Wissens- und Kulturvermittlung werden die Kinder auch aktiv dazu gefordert, mit auf Entdeckungsreise zu gehen und zu rätseln. Am 27. März 2026 erscheint die dritte Folge der neuen Staffel „Im Schmidatal“, die weiteren zwei Folgen werden an den folgenden Freitagen veröffentlicht. Alle Folgen gibt es zum Nachhören auf der Website www.kultur4kids.at sowie allen gängigen Streaming-Plattformen: Die Kultur4kids-Website bietet zudem einen Überblick über weitere Kulturtipps für die ganze Familie.