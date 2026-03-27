Bigbank erhöht in Österreich den garantierten Bonuszins für neue Tagesgeldkund:innen

Tallinn, Estland (OTS) -

Die europäische Onlinebank Bigbank verbessert ihr Tagesgeldangebot in Österreich und erhöht den garantierten Bonuszinssatz für neue Kund:innen von Tagesgeld von 2,25 Prozent auf 2,50 Prozent. Das neue Angebot gilt ab 27. März 2026 und bietet Neukund:innen für drei Monate einen besonders attraktiven Zinssatz auf ihr Tagesgeld.

Mit der Anpassung stärkt Bigbank ihr Sparangebot für österreichische Kund:innen, die Wert auf Flexibilität und attraktive Konditionen legen. Gerade in einem Marktumfeld, in dem viele Sparer:innen nach transparenten und unkomplizierten Lösungen suchen, gewinnt Tagesgeld weiter an Bedeutung.

"Mit unserem verbesserten Tagesgeldangebot setzen wir in Österreich ein klares Zeichen für attraktive und einfache Sparlösungen. Gerade für Kundinnen und Kunden, die flexibel bleiben und zugleich von einem starken Zinssatz profitieren möchten, ist das ein überzeugendes Angebot", sagt Argo Kiltsmann, Vorstandsmitglied der Bigbank.

Produktdetails:

Produkt: Tagesgeld für Neukund:innen in Österreich

Außerdem hat Bigbank die Festgeldzinsen für folgende Laufzeiten angepasst:

12 und 23 Monate von 2,45 % auf 2,55 % (+ 0,10 %)

24 bis 35 Monate von 2,60 % auf 2,70 % (+ 0,10 %)

36 bis 120 Monate von 2,70 % auf 2,80 % (+ 0,10 %)

Gültig ab: 27.03.2026

Über Bigbank

Bigbank AS ist eine Geschäftsbank mit estnischem Kapital und einer über 30-jährigen Geschichte. Zum 31. Dezember 2025 belief sich die Bilanzsumme der Bank auf 3,3 Milliarden Euro, das Eigenkapital betrug 299 Millionen Euro. Die Bank ist in neun Ländern tätig, betreut mehr als 180.000 aktive Kunden und beschäftigt über 640 Mitarbeiter. Die Ratingagentur Moody's hat Bigbank ein langfristiges Bankdepot-Rating von Ba1 sowie eine Basis-Bonitätsbewertung (BCA) und eine angepasste BCA von Ba2 zugewiesen. Weitere Informationen unter www.bigbank.eu