BMASGPK: Neubestellungen von Sektionsleitungen und Amtsleitung

Wien (OTS) -

Mit Anfang Mai 2026 werden im Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zwei Sektionsleitungen sowie die Amtsleitung des nachgeordneten Bereiches des Sozialministeriumservice neu besetzt. Diese Funktionen wurden einerseits als Folge von Pensionierungen vakant und andererseits aufgrund der Errichtung einer zusätzlichen Sektion im Gesundheitsbereich des Ressorts erforderlich. Die neueSektion bedeutet eine Stärkung des Bereichs Gesundheit innerhalb des Ressorts und legt besonderen Fokus auf die Umsetzung des Gesundheitsreformprozesses.

Die Entscheidungen erfolgen im Rahmen der laufenden Weiterentwicklung der Organisationsstruktur in zentralen Themenbereichen. Mit den Neubestellungen wird auf fachliche Expertise im Ressort und einschlägige Erfahrung gesetzt.

Die Sektionsleitungen und Amtsleitung im Überblick:

Sektion VI (Humanmedizinrecht) – Sektionsleitung Mag.a Maria Schwarzmann

Verantwortlich für rechtliche Fragen im Bereich Humanmedizin, gesetzliche Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen und Schnittstellen zur Sozialversicherung.

Sektion X (Gesundheitssystem und Digitalisierung des Gesundheitswesens) – Sektionsleitung MMag. Dr. Alexander Degelsegger

Zuständig für strategische Steuerung des Gesundheitssystems, digitale Transformation im Gesundheitsbereich und die Umsetzung nationaler und EU-weiter eHealth-Initiativen.

nachgeordneter Bereich Sozialministeriumservice – Amtsleitung Mag.a Barbara Mayer-Cristescu

Verantwortlich für Budget-, Förder- und Verwaltungsangelegenheiten, operative Leitung des Sozialministeriumservice sowie Koordination der Ressortprozesse.

Mag.a Maria Schwarzmann, die seit 2008 im Sozialministerium tätig ist, verfügt über langjährige Führungserfahrung im Ressort, darunter zehn Jahre als Leiterin der Abteilung für rechtliche Angelegenheiten der Pensionsversicherung. Diese Führungserfahrung bildete auch die Grundlage für ihre zuletzt ausgeübte Funktion als stellvertretende Leiterin des Kabinetts der Bundesministerin, wo sie ihr Wissen in der Umsetzung von zentralen Gesetzen und Verordnungen einbrachte. Sie verfügt über umfassende Kenntnisse im Gesundheits- und Sozialversicherungsbereich sowie an den Schnittstellen zwischen Verwaltung, Recht und Politik, die die Sektion VI auf allen Ebenen weiterentwickeln werden.

Dr. Alexander Degelsegger ist seit mehreren Jahren in leitender Funktion im Gesundheits- und Public Health-Bereich tätig und verfügt über umfassende Erfahrung in der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Vor seiner Zeit an der Gesundheit Österreich GmbH, wo er zuletzt die Abteilung "Digitalisierung und Dateninfrastrukturen" leitete, war er am Zentrum für Soziale Innovation für den Geschäftsbereich "Forschungspolitik und Entwicklung" zuständig. Als Experte und Vortragender ist er in diversen nationalen und internationalen Netzwerken aktiv und auch am Aufbau der Governance-Strukturen im Europäischen Gesundheitsdatenraum beteiligt.

Mag.a Barbara Mayer-Cristescu ist seit 2019 eine erfahrene Führungskraft im Bereich Pflege und Behindertenwesen in der Zentralleitung des Ressorts. Die Budget-Expertin, die seit 2011 im Sozialministerium tätig ist, war stets eng mit den Tätigkeitsfeldern des Sozialministeriumservice verknüpft. Neben ihrem Wissen über Förder- und Vergabewesen ist Mag.a Mayer-Cristescu mit Personalwesen und relevanten Verwaltungsabläufen bestens vertraut.