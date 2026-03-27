Neu erweiterte Volksschule in Ardagger eröffnet

St. Pölten (OTS) -

Mit den Kindern des Kindergartens, der Volksschule und der Mittelschule wurde heute, Freitag, im Beisein von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bildungsdirektor Karl Fritthum, Bürgermeister Johannes Pressl und zahlreichen Ehrengästen die neu erweiterte Volksschule von Ardagger eröffnet. „Ardagger hat heute gleich drei Gründe zum Feiern“, gratulierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Die Eröffnung der neu erweiterten Volksschule, das 50-jährige Jubiläum der Volksschule Ardagger und 55 Jahre Mittelschule Ardagger.“

Das Miteinander zwischen dem Land Niederösterreich und Ardagger funktioniere sehr gut, setzte Mikl-Leitner fort: „Dieses Schulzentrum ist der beste Beweis.“ Ardagger sei eine lebens- und liebenswerte Gemeinde, „ein Schmuckkasterl, das Tradition und Innovation verbindet“, so die Landeshauptfrau. Auch auf die Landesausstellung 2026 in Mauer bei Amstetten ging Mikl-Leitner ein: „Danke an alle 31 Gemeinden, die an einem Strang ziehen. Mit der Landesausstellung geht ein Ruck durch die Region und bringt viele Impulse.“

Bildungsdirektor Karl Fritthum sagte, es sei schön, was in Ardagger entstanden sei: „Gratulation zu diesem wunderschönen Gebäude. Man sieht, was möglich ist, wenn dem Schulerhalter die Schule ein Anliegen ist.“ Zur Zukunft der Bildungslandschaft sagte Fritthum: „KI und auch die Naturwissenschaften werden künftig immer mehr an Bedeutung gewinnen, Konstante bleiben die Lehrerinnen und Lehrer, die die Beziehung zu den Kindern pflegen.“

Dietmar Nahringbauer, Abteilungsleiter und Schulqualitätsmanager, betonte, die Bildungsregion Mostviertel hätte viele gute Schulen: „Ardagger zeichnen die Gemeinschaft und der achtsame Umgang miteinander aus. Ardagger ist ein Schulstandort, an dem gefördert und gefordert wird und es gibt eine gute Zusammenarbeit zwischen den Schulen, der Gemeinde und den Vereinen.“

Bürgermeister Johannes Pressl erklärte unter anderem zum Projekt: „Das alte Gebäude wurde sukzessive erweitert, hier ist ein Holzzubau entstanden, der die acht Volksschulklassen beheimatet. Sieben Millionen Euro wurden am Standort investiert.“ Das Gebäude sei das eine, so Pressl: „Jetzt geht es darum, dass die Kinder und die Lehrerinnen und Lehrer das Gebäude mit Leben erfüllen.“

Umrahmt wurde der Festakt von Darbietungen der Kindergartenkinder und der Schulkinder angeführt von den beiden Schul-Leiterinnen Susanne Weißengruber und Daniela Bauer sowie Kindergarten-Leiterin Monika Kühberger. Pfarrer Gerhard Gruber segnete das Gebäude.