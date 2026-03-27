11. Gipfelgespräche mit Bundeskanzler Stocker, LH Peter Kaiser, BK a.D. Gusenbauer und Min a.D. zu Gutenberg in Velden am Wörthersee

Velden / Wörthersee (OTS) -

Die 11. Gipfelgespräche von ATOS und Gerstbauer Strategic International in Velden am Wörthersee versammelten heuer wieder einen hochkarätigen Kreis führender Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Medien, um über die großen Fragen unserer Zeit zu diskutieren. Im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung stand das aktuelle Thema „Weltpolitik und Wirtschaft" – und die konkreten Auswirkungen globaler Entwicklungen auf Europa, Österreich und den internationalen Wirtschaftsraum.

Den Auftakt der Gipfelgespräche bildeten Keynotes von Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser sowie Bundeskanzler a.D. Dr. Alfred Gusenbauer, der als langjähriger Schirmherr des Formats die inhaltliche Klammer setzt. Internationale Perspektiven aus Politik und Wirtschaft brachte der ehemalige deutsche Verteidigungsminister PhD Karl-Theodor zu Guttenberg ein. Durch den Austausch führte Mag. Hubert Patterer, Chefredakteur der Kleinen Zeitung, als Moderator.

Im Anschluss wurden die Gespräche beim gemeinsamen Abendessen in informeller Atmosphäre fortgesetzt – ganz im Sinne der Gipfelgespräche, die seit elf Jahren für den offenen Dialog zwischen Wirtschaft und Politik stehen. Am darauffolgenden Morgen diskutierte beim Business-Frühstück Bundeskanzler Dr. Christian Stocker mit PhD Karl-Theodor zu Guttenberg über aktuelle politische und wirtschaftliche Herausforderungen in Europa.

Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern fanden sich namhafte Persönlichkeiten aus dem österreichischen und internationalen Wirtschafts- und Medienleben sowie zahlreiche weitere Vertreterinnen und Vertreter aus Unternehmen, Institutionen und Medien.

Bundeskanzler Dr. Christian Stocker:

„Europa steht an einem Scheideweg. Die geopolitischen Verwerfungen der letzten Jahre haben uns gelehrt, dass wirtschaftliche Stärke und politische Handlungsfähigkeit untrennbar zusammengehören. Österreich wird seinen Weg nur dann erfolgreich gehen, wenn wir als Gesellschaft – Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft – gemeinsam denken und handeln. Formate wie die Gipfelgespräche sind dafür unverzichtbar: Sie schaffen den Raum für jene offenen Debatten, die wir brauchen, um die richtigen Antworten zu finden."

PhD Karl-Theodor zu Guttenberg:

„Ich befasse mich seit fast drei Jahrzehnen mit Geopolitik und kann mich nicht an einen vergleichbar einschneidenden Jahresbeginn erinnern. Von Venezuela, über Grönland bis zum Irankrieg - die Welt befindet sich gefühlt in einer Dauerschleife des Ausnahmezustandes. Die Gipfelgespräche am Wörthersee bieten einen hervorragenden Rahmen der Analyse. In guter Tradition ungeschminkt, lösungsorientiert und meinungsstark.“

KommR Gerald Gerstbauer, CEO der Sprenger Gerstbauer Consulting GmbH:

„Elf Jahre Gipfelgespräche – und die Bedeutung dieses Formats ist heute größer denn je. Wir haben von Anfang an geglaubt, dass der direkte, vertrauliche Austausch zwischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern aus Wirtschaft und Politik eine eigene Qualität hat, die kein Panel und keine Konferenz ersetzen kann. Die Gipfelgespräche bieten dafür den idealen Rahmen."

Johann Schachner, CEO ATOS Österreich

„Es ist uns auch in diesem Jahr wieder gelungen, im Rahmen der Atos Gipfelgespräche Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Politik an einen Tisch zu bringen, um jene Themen offen und konstruktiv miteinander auszutauschen, die uns derzeit alle beschäftigen.“

Fotos vom Event: © Andreas Tischler: https://we.tl/t-G2420cd8rM1PxRvx

Gerstbauer Strategic International

Gerstbauer Strategic International ist eine international tätige Unternehmensberatung, die Business Consulting mit gezieltem Networking zwischen Wirtschaft und Kultur verbindet. Das Unternehmen unterstützt sowohl KMUs und Hidden Champions als auch globale Konzerne bei der Entwicklung von Vertriebsstrategien sowie bei Marketing- und Sales-Aktivitäten. Im Zentrum steht dabei ein nachhaltiger Ansatz, der ökonomische Zielsetzungen mit sozialer Kompetenz verbindet. Mit Standorten unter anderem in Tel Aviv, Istanbul, Almaty, Taschkent und Entebbe begleitet Gerstbauer Strategic Projekte in Europa, Zentralasien, Afrika und Lateinamerika. Geleitet wird das Unternehmen von Geschäftsführer Gerald Gerstbauer, der auch in internationalen Gremien und Netzwerken aktiv ist.