Traditionsreiches Café Tomaselli in Salzburg bekommt neuen Betreiber

Wien (OTS) -

Das Café Tomaselli am Alten Markt in Salzburg zählt zu den traditionsreichsten Kaffeehäusern der Stadt und wird derzeit operativ von Elisabeth Aigner aus der Eigentümerfamilie geführt, die mit Mai 2026 in Pension gehen wird. Um die Kontinuität des Betriebs sicherzustellen, haben die Eigentümer einen strukturierten Prozess zur Regelung der operativen Nachfolge durchgeführt. Ziel war es, einen Partner zu finden, der die Werte, Tradition und Qualität des Hauses wahrt und gleichzeitig den Betrieb zukunftsorientiert weiterentwickelt. Bei diesem Prozess wurden die Eigentümer von Robert Ehrenhöfer (RE Deal Advisory) begleitet.

Mit der GMS GOURMET GmbH übernimmt ein erfahrener und verlässlicher Partner den Betrieb des Café Tomaselli. Das Café wird von GOURMET als klassisches Traditionskaffeehaus im Sinne der Familie weitergeführt und mit der Zeit behutsam weiterentwickelt. GOURMET ist einer der größten Gastronomen Österreichs und betreibt renommierte Cafés und Restaurants in Wien, wie beispielsweise das Café Schwarzenberg, den Wiener Rathauskeller, das Café-Restaurant im Kunsthistorischen Museum oder die Traditionsmarke Gerstner.

„Das Café Tomaselli hat für Salzburg und seine einheimische Bevölkerung eine besondere Bedeutung. Umso wichtiger war es uns, einen erfahrenen und verlässlichen Partner zu finden, der das Haus mit Respekt vor seiner Geschichte und in unserem Sinne weiterführt. Mit GOURMET wissen wir unser Café in guten Händen“, sagen die Vertreter der Eigentümerfamilie.

„Unser Anspruch ist es, die Identität und Tradition des Cafés zu bewahren und unsere umfassende Erfahrung aus vergleichbaren, ehrwürdigen Häusern einzubringen. Wir freuen uns, nun auch in Salzburg vertreten zu sein und das Café als beliebten Treffpunkt für die Salzburger Bevölkerung und Besucher:innen der Stadt zu erhalten“, sagt Herbert Fuchs, Geschäftsführer GOURMET.

Bewährte Kaffeehauskultur in der Salzburger Altstadt

Das Café Tomaselli, das bereits im Jahr 1700 gegründet wurde und damit als ältestes Café Österreichs gilt, ist seit jeher ein fester Bestandteil der Salzburger Kaffeehauskultur. Dieses Erbe wird auch künftig bewahrt. Name und Charakter des Hauses bleiben erhalten, ebenso das gewohnte Angebot mit Torten und anderen Mehlspeisen, klassischen Snacks und natürlich verschiedenen Kaffeespezialitäten. Für die Gäste bleibt damit das vertraute Kaffeehauserlebnis bestehen. Der tägliche Betrieb soll auch künftig von den Mitarbeiter:innen in Küche und Backstube getragen werden, die das Café Tomaselli seit Jahren prägen.

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