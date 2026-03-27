  • 27.03.2026, 13:07:02
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Neuer Vorstand für Einkauf & Vertrieb in der HOGAST

Im Bild: Christian Berlinger, neuer Vorstand für Einkauf & Vertrieb in der HOGAST. Er übernimmt die Verantwortung mit 1. April.
Salzburg/Anif (OTS) - 

Mit 1. April 2026 übernimmt Christian Berlinger die Funktion des Vorstands für die strategische und operative Entwicklung im Bereich F&B sowie Vertrieb in der HOGAST. Er komplettiert damit den Vorstand rund um Vorsitzende Allegra Frommer.

Mit Christian Berlinger rückt ein langjähriger Vertriebs- und F&B-Experte aus den eigenen Reihen in den Vorstand der HOGAST auf. Seine Wurzeln liegen in der Hotellerie, sein Hintergrund ist klar vertrieblich geprägt.

Nach Stationen in unterschiedlichen Branchen – darunter Automobilindustrie und Haarkosmetik – sammelte er umfassende Vertriebserfahrung, unter anderem bei Bacardi-Martini, wo er vom Außendienst rasch in eine Führungsrolle als Regionalleiter mit Personalverantwortung aufstieg. Weitere leitende Funktionen, darunter als Vertriebsleiter für Westösterreich, unterstreichen seine Markt- und Führungskompetenz. Seit 2015 ist Berlinger Teil der HOGAST, zunächst neun Jahre als Key Account Manager, bevor er im Oktober 2024 die Leitung des F&B-Bereichs für die Töchterunternehmen übernahm.

Als neuer Vorstand will der 45-Jährige die Bereiche Vertriebsaußen- und Innendienst sowie F&B noch stärker miteinander verzahnen und als schlagkräftige Einheit festigen. Ein weiterer Fokus liegt auf der gezielten Steigerung des Mehrwerts für die Mitglieder bei gleichzeitiger Reduktion administrativer Aufwände. „Unser Markt hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert – Volatilität und Kostendruck sind die neue Realität. Unser Anspruch ist es, unsere Mitglieder gezielt zu unterstützen – wer, wenn nicht wir, kann hier für Entlastung sorgen?“ Langfristig verfolgt der Salzburger das Ziel, die HOGAST als unentbehrlichen Partner für ihre Mitglieder weiter zu stärken und die Marktführerschaft nachhaltig zu behaupten. „Die Grundlage dafür sind Loyalität, Vertrauen und ein partnerschaftlicher Zugang zwischen Mitgliedern, Lieferpartnern und unserer Einkaufsgenossenschaft.“

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