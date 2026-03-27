FPÖ - Stumpf: „Ludwig soll Weg für Neuwahlen freimachen!“

Wien (OTS) -

Das aktuelle W24-Stadtbarometer ist eine schallende Ohrfeige für Bürgermeister Michael Ludwig und seine rot-pinke Abschwungskoalition. Laut der jüngsten Umfrage hätte die Stadtregierung Ende März 2026 keine Mehrheit mehr hinter sich. oe24 berichtet unter Berufung auf das W24-Stadtbarometer, dass die SPÖ bei 37 Prozent und die FPÖ bereits bei 25 Prozent liegt.

„Ludwig darf sich nicht länger an die Macht klammern. Wenn seine Koalition offenbar nicht mehr von einer Mehrheit der Wiener unterstützt wird, dann soll er den Weg für Neuwahlen freimachen“, fordert FPÖ-Wien-Landesparteisekretär LAbg. Michael Stumpf. „Wer den Rückhalt in der Bevölkerung verloren hat, kann nicht einfach weitermachen wie bisher.“

Für Stumpf ist das Ergebnis ein klares Signal, dass immer mehr Wiener genug von rot-pinker Belastungspolitik, Sicherheitschaos und ideologischer Klientelpolitik haben. „Die Menschen in Wien wollen eine echte Kurskorrektur und keine müde Fortsetzung dieses gescheiterten Systems. Ludwig muss endlich zur Kenntnis nehmen, dass seine Koalition den Rückhalt verloren hat“, so Stumpf.

„Wien braucht einen politischen Neustart statt einer abgehobenen Rathauspolitik, die an den Sorgen der Bevölkerung vorbeiregiert. Michael Ludwig ist gut beraten, die Realität anzuerkennen und den Weg für Neuwahlen freizumachen“, betont Stumpf abschließend.