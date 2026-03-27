NEOS Wien zu Social Media & Lehrplan: „Große Schritte im Sinne der Kinder und Jugendlichen“

Wien (OTS) -

Reform bringt Altersgrenze ab 14 ohne Klarnamenpflicht und neues Pflichtfach „Medien und Demokratie“

Als „wichtigen Schritt für die psychische Gesundheit unserer Jugendlichen und die Zukunft unserer Schulen“ bezeichnet Klubobfrau Selma Arapović die heute von Bildungsminister Christoph Wiederkehr präsentierte Einigung zur Social-Media-Altersgrenze und der begleitenden Lehrplanreform. Wesentlich dabei ist, dass der Jugendschutz ohne Klarnamenpflicht umgesetzt und gleichzeitig digitale Bildung massiv aufgewertet wird.

„Es gibt eine sinnvolle Altersgrenze ab 14 Jahren, um Kinder vor Suchtmechanismen und psychischer Belastung zu schützen. Dadurch geben wir Jugendlichen den Raum, den sie brauchen, um ohne den Druck der Social-Media-Algorithmen aufzuwachsen“, begrüßt Arapović die Einigung.

Parallel zur Altersgrenze wird der Lehrplan der AHS-Oberstufe ab 2027/28 reformiert. NEOS Wien Bildungssprecherin Dolores Bakos sieht darin eine Antwort auf die brennenden Fragen der Zeit.

„Ein Verbot allein reicht nicht – wir müssen Kinder fit für die digitale Welt machen. Mit dem neuen Fach ‚Medien und Demokratie‘ und der KI-Erweiterung in Informatik holen wir die Schule ins 21. Jahrhundert“, so Bakos. „Besonders wichtig ist uns die Schulautonomie, den Schulen bleibt viel Gestaltungsspielraum. Wir schaffen den nötigen Platz für KI und Demokratiebildung, ohne die Gesamtstundenzahl zu erhöhen. Unser Ziel ist klar: Schulen sollen besser fördern, gerechtere Chancen schaffen, Kinder bestmöglich auf ihr Leben vorbereiten und ein Ort sein, an dem Kinder gerne lernen und die Lehrkräfte gerne arbeiten. Genau das setzen wir jetzt Schritt für Schritt um.“