  • 27.03.2026, 12:46:31
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IV: Informatik, KI und Medienbildung für Industrie zentrale Neuerungen im Lehrplan

Einigung auf neue Gegenstände positiv – weitere Schritte in Richtung eines zukunftsfähigen Fächerkanons notwendig

Wien (OTS) - 

Die Industriellenvereinigung (IV) begrüßt die nun fixierte Neuerung im Lehrplan der AHS-Oberstufe, die die Themen Informatik, Künstliche Intelligenz und Medienbildung stärken soll. „Denn einerseits ist das Finden von Techniktalenten selbst in den aktuell wirtschaftlich schwierigen Zeiten eine große Herausforderung für die Industrieunternehmen. Andererseits gehört es zu den Grundkompetenzen des 21. Jahrhunderts, mit Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz umgehen zu können, in technischer und in gesellschaftlicher Hinsicht“, hält die IV fest. Angesichts der medialen Diskussion rund um die im Gegenzug angedachten Kürzungen in anderen Fächern ist die Einigung zudem ein Zeichen der Handlungsfähigkeit und Zukunftsorientierung im Bildungsbereich.

Die IV sieht die Einführung der beiden neuen Gegenstände als ersten Schritt in Richtung eines Fächerkanons der Zukunft. „Eine wirtschafts- und realitätsnahe Wirtschaftsbildung oder eine Bildungs- und Berufsorientierung, die die individuellen Stärken der jungen Menschen aufgreift, sind ebenso Themen, ohne die ein zukunftsfähiger Lehrplan nicht auskommen wird“, so die IV weiter. Aus IV-Sicht ist auch das zeitgleich angekündigte Social-Media-Verbot für Kinder unter 14 Jahren ein wichtiger Beitrag, um die selbstbestimmte Interessenbildung und die Meinungsvielfalt junger Menschen auch jenseits digitaler Räume zu stärken: Kinder und Jugendliche brauchen reale Beziehungen und Freundschaften, um sich im direkten Austausch mit unterschiedlichen Meinungen auseinanderzusetzen.

Weitere Informationen unter: https://beste-bildung.at

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