  • 27.03.2026, 12:43:02
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Marchetti: „Priorität hat der Schutz unserer Jüngsten im digitalen Raum“

Das von Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll federführend mitgestaltete Social-Media-Verbot schützt Österreichs Kinder

Wien (OTS) - 

„Oberste Priorität hat der Schutz unserer Jüngsten im digitalen Raum. Zahlreiche Studien belegen den negativen Einfluss von sozialen Medien auf Entwicklung und psychische Gesundheit bei jungen Menschen“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, und führt weiter aus: „Um Kinder vor schädlichen Inhalten im Internet zu schützen, ist eine Altersgrenze absolut notwendig. Diese darf allerdings nicht das Ende der Verantwortung sein, sondern muss von digitaler Bildung begleitet werden.“

„Es ist gut zu sehen, dass mittlerweile auch aus der EU dahingehend positive Signale zu vernehmen sind. Wir haben jedoch schon zu Beginn gesagt: Sollte es auf europäischer Ebene nicht rasch zu einer Lösung kommen, werden wir national handeln. Es geht hier um die Sicherheit unserer Kinder: Verbote sind für uns als Volkspartei nie das erste Mittel der Wahl, jedoch haben wir auch im Rahmen des Handyverbots an Schulen beschlossen, dass durch die Gewährleistung digitaler Grundbildung in weiterer Folge ein altersgerechter Umgang mit elektronischen Endgeräten einen festen Platz hat“, so Marchetti weiter, der abschließend festhält: „Mit seinem Einsatz sorgt Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll für den Schutz unserer Kinder vor schädlichen Inhalten auf Social Media. Zusätzlich wird auch der sichere und sinnvolle Umgang mit sozialen Medien, künstlicher Intelligenz und weiteren Online-Tools gefördert.“

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