  • 27.03.2026, 12:25:31
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AVISO: Präsentation der kriminalpolizeilichen Anzeigenstatistik 2025

Präsentation der kriminalpolizeilichen Anzeigenstatistik mit Innenminister Karner, Generaldirektor Ruf und BK-Direktor Holzer – 31. März 2026, 11 Uhr, Innenministerium

Wien (OTS) - 

Innenminister Gerhard Karner, der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, und der Direktor des Bundeskriminalamts, Andreas Holzer, laden zur Präsentation der kriminalpolizeilichen Anzeigenstatistik 2025 ein.

Wann: Dienstag, 31. März 2026, 11 Uhr

Wo: Bundesministerium für Inneres, Herrengasse 7, 1010 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme am Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig.

Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/mr3p8bxz

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
[email protected]
https://www.bmi.gv.at

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