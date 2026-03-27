Wien Holding: Birgit Tomka wird neue Geschäftsführerin von Wien Ticket

Wien (OTS) -

Die WTH Wien Ticket Holding GmbH, ein Unternehmen der Wien Holding, stellt die Weichen für die weitere strategische Entwicklung: Mit 1. Mai 2026 übernimmt Birgit Tomka die Geschäftsführung von Wien Ticket, dem größten Full-Service-Ticketdienstleister in österreichischer Hand. Sie folgt in dieser Funktion Thomas Waldner nach, der in die Geschäftsführung der Wiener Stadthalle gewechselt ist.

Birgit Tomka wird künftig die operative und strategische Leitung der Wien Ticket verantworten und die Position des Unternehmens im dynamisch wachsenden Ticketing- und Eventmarkt weiter ausbauen. Mit der erfahrenen Managerin übernimmt eine ausgewiesene Expertin für Unternehmensführung, Organisationsentwicklung und digitale Transformation die Leitung von Wien Ticket. In ihrer bisherigen Laufbahn war sie von internationalen Konzernen über österreichische Unternehmen bis hin zu wachstumsorientierten Start-ups in unterschiedlichen Unternehmenskontexten aktiv.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen und auf die Zusammenarbeit mit dem Team. Mein Ziel ist es, die bestehenden Stärken von Wien Ticket weiter auszubauen, die Strukturen zu stärken und die Weiterentwicklung des Unternehmens nachhaltig voranzutreiben“, sagt die designierte Geschäftsführerin. Zuletzt war Birgit Tomka als Chief Operating Officer und Prokuristin tätig und verantwortete die operative Gesamtsteuerung eines Unternehmens mit Schwerpunkten in wirtschaftlicher Führung, Prozessoptimierung, Digitalisierung und Personalentwicklung. Ihre berufliche Laufbahn umfasst zudem leitende Funktionen in den Bereichen Marketing, Kommunikation und Unternehmensstrategie, wodurch sie sowohl operative als auch strategische Perspektiven in die neue Funktion einbringt.

Wien Holding setzt auf Kompetenz und Zukunftsorientierung

Insgesamt 53 Personen haben sich für die Position beworben, darunter 19 Frauen und 34 Männer. Nach Abschluss des Auswahlprozesses fiel die Entscheidung auf Birgit Tomka. Vizebürgermeisterin und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak begrüßt die Bestellung und betont die Bedeutung für die Weiterentwicklung des Unternehmens: „Mit Birgit Tomka gewinnt Wien Ticket eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die wirtschaftliche Kompetenz mit Innovationskraft verbindet. Ich bin überzeugt, dass sie die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens weiter vorantreiben und wichtige Impulse für die Zukunft setzen wird.“

Auch Wien Holding-Geschäftsführer Oliver Stribl hebt hervor, wie wichtig diese Entscheidung für die weitere Entwicklung des Unternehmens ist: „Wien Ticket ist ein zentraler Baustein der Wien Holding im Bereich Kultur und Events. Mit Birgit Tomka an der Spitze setzen wir auf eine ausgewiesene Expertin für Digitalisierung und Organisationsentwicklung, die das Unternehmen strategisch weiter stärken und neue Wachstumspotenziale erschließen wird.“

Wien Ticket als zentrale Plattform im Wiener Event-Ökosystem

Wien Ticket ist ein zentraler Bestandteil der Wiener Kultur- und Eventlandschaft. Seit der Gründung im Jahr 2005 hat sich das Unternehmen als führender Ticketdienstleister etabliert und wickelt jährlich mehr als drei Millionen Tickets für Veranstaltungen in und rund um Wien ab. Das Portfolio reicht von großen internationalen Konzertproduktionen über Kulturveranstaltungen bis hin zu Sport- und City-Events. Als Vertriebspartner der Wien Holding-Kulturbetriebe – darunter die Wiener Stadthalle und die Vereinigten Bühnen Wien – sowie zahlreicher externer Veranstalter*innen spielt Wien Ticket eine Schlüsselrolle in der Vermarktung und Zugänglichmachung des vielfältigen Wiener Veranstaltungsangebots. Der Ticketverkauf erfolgt über ein breites Netzwerk aus digitalen und analogen Kanälen: Neben dem eigenen Online-Portal zählen ein Callcenter, stationäre Verkaufsstellen sowie Kooperationen mit Reise- und Ticketbüros zu den zentralen Vertriebssäulen.

Fokus auf Digitalisierung und Serviceausbau

Mit Blick auf die kommenden Jahre stehen für Wien Ticket insbesondere der Ausbau digitaler Services, die Weiterentwicklung von Self-Service-Schnittstellen sowie zusätzliche Kooperationen im Kultur-, Sport- und Eventbereich im Fokus. Ziel ist es, die Position als führender Ticketdienstleister weiter zu festigen und gleichzeitig neue Marktpotenziale zu erschließen.