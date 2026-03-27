Feierliche Inauguration von Annemarie Weißenbacher zur Rektorin der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität

Salzburg (OTS) -

Gestern, am 26. März 2026 wurde Assoz.-Prof.in Priv.-Dozin Dr. in Annemarie Weißenbacher, DPhil, MSc in den festlichen Räumen der Salzburger Residenz feierlich in ihr Amt als neue Rektorin der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU) eingeführt. Seit Jahresbeginn hat die gebürtige Tennengauerin wissenschaftliche, strategische und organisatorische Gesamtverantwortung der Privatuniversität an den Standorten Salzburg und Nürnberg inne.

Geladen waren: Harald Mattel, Generalvikar der Erzdiözese Salzburg, Würdenträger*innen aller Medizinischen Universitäten Österreichs sowie weiterer privater Universitäten und Hochschulen, Förder*innen, Freunde der PMU, Stifter*innen und Kooperationspartner*innen sowie der PMU-Vorstand, Verantwortliche aus Verwaltung, Lehre und Forschung sowie die Studierendenvertretung. Aus der Delegation des PMU-Standortes Nürnberg nahmen PMU-Vizerektor Hans Herbert Steiner und Stephan Kolb, Vizekanzler der PMU am Standort Nürnberg, teil.

Zahlreiche Ehrengäste aus der Politik

Auch Vertreter*innen aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft würdigten die Bedeutung des Amtsantritts sowie die Rolle der PMU als zentrale Säule des medizinischen Forschungs- und Wissenschaftsstandortes Salzburg. Zu Gast waren die stellvertretende Landeshauptfrau Marlene Svazek, Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf, Landesrätin Daniela Gutschi sowie Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger.

Nach der offiziellen Eröffnung folgten Grußworte von Dr. Wilfried Haslauer, Landeshauptmann a. D. und Stiftungsratsvorsitzender der PMU.

„Die PMU ist untrennbar mit Salzburg verbunden und zugleich international ausgerichtet. Aus dieser Verbindung von regionaler Verwurzelung und globalem Blick erwächst der Anspruch auf Exzellenz: Den Versuch zu wagen, zu den Besten zu gehören. Dieser Kern der PMU findet mit Rektorin Annemarie Weißenbacher, klaren Ausdruck. Unter ihrer Führung werden neue Wege beschritten – Wege, auf denen die Entwicklungen unserer Zeit nicht nur gerecht werden, sondern aktiv mitgestaltet werden können.

Wichtige Partner der PMU – die Salzburger Landeskliniken, vertreten durch die Geschäftsführung, Dr.in Silvia Lechner und Dr. Thomas Gamsjäger sowie Prof. Anthony Windebank von der Mayo Clinic, der aus den USA angereist war – gratulierten Annemarie Weißenbacher in ihren Ansprachen herzlich zu ihrer neuen Position und betonten ihre Freude auf eine künftig noch engere und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Neu gebildetes Oxford-Salzburg-Netzwerk der PMU

Die langjährigen wissenschaftlichen Wegbegleiter aus Weißenbachers Zeit an der Universität Oxford, Prof. Rutger Ploeg und Prof. Constantin Coussios, hoben ihre fachliche Kompetenz sowie ihre Zielstrebigkeit hervor und zeigten sich erfreut über das neu gebildete Oxford-Salzburg-Netzwerk der PMU.

Nach der feierlichen Übergabe des Universitätszepters, überreicht von Gründungsrektor Herbert Resch, richtete Weißenbacher in ihrer Antrittsrede den Blick in die Zukunft:

„Als Medizinstudentin und PhD-Studierende weiß ich aus eigener Erfahrung, welche Erwartungen an eine moderne Ausbildung gestellt werden. Umso mehr freue ich mich, gemeinsam im Team die Medizin der Zukunft an der PMU aktiv mitzugestalten. Dieses Potenzial ist nicht nur ein Kapital der Universität, sondern eines, das von Salzburg aus in die Welt getragen werden soll. Unsere Ausbildung ist dabei unsere wichtigste Visitenkarte. Universitäten sind seit jeher Geburtsstätten von Innovation – es ist ihre Aufgabe, neue Ideen zu fördern und weiterzuentwickeln. Als Ärztinnen und Ärzte, Wissenschaftler*innen und als Berater*innen für Politik und Gesellschaft tragen wir Verantwortung für die Weiterentwicklung des Gesundheitssystems. Genau darauf freue ich mich.“

Weißenbacher folgt Univ.-Prof. Wolfgang Sperl, der zuvor knapp 6 Jahre die PMU leitete, als erste Frau an der Spitze der PMU. Zuvor war sie als Chirurgin und Oberärztin an der Universitätsklinik für Visceral-, Transplantations- und Thoraxchirurgie am Klinikum Innsbruck tätig.

Dekretübergabe an die neuen Vizerektoren am Standort Salzburg

Rektorin Weißenbacher verlieh anschließend die Dekrete an ihre Vizerektoren: Univ.-Prof. Elmar Aigner, Vorstand der Universitätsklinik für Innere Medizin am Uniklinikum Salzburg, ist seit Jahresbeginn Vizerektor für Studium und Lehre. Die Verantwortung für den Bereich Forschung hat seit Jänner Univ.-Prof. Christian Datz, Ärztlicher Leiter des Krankenhauses Oberndorf, inne.

Musikalisch wurde die akademische Feier vom Salzburger Blechbläserquartett begleitet. Rund 250 Festgäste verfolgten den feierlichen Moment. Bei Sektempfang und Flying Dinner fand der Abend einen stimmungsvollen Ausklang.

Über die Paracelsus Medizinische Privatuniversität

Die 2002 in Salzburg gegründete Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) bietet in privater Trägerschaft eine europaweit einzigartige Kombination aus den Fachbereichen Humanmedizin, Pflegewissenschaft und Pharmazie und steht für starke Forschungsleistung und multiprofessionelle Aus- und Weiterbildung mit höchstem fachlichem Anspruch. Das Salzburger Uniklinikum ist der integrale Partner in Lehre, Forschung und klinischer Praxis des PMU-Standorts in Salzburg. In Kooperation mit dem Klinikum Nürnberg wurde 2014 in Nürnberg ein zweiter Standort der PMU für den Fachbereich Humanmedizin gegründet. Ziel der PMU ist es, hervorragende Mediziner*innen, Pflegewissenschafter*innen und Pharmazeut*innen aus- und weiterzubilden, die sich in der Praxis durch hohe Handlungskompetenz und soziale Verantwortung auszeichnen und die befähigt sind, besondere Leistungen in Forschung und Lehre zu erbringen.