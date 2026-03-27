Melissa Naschenweng in „Herzklang – Zurück zu mir“ am 4. April in ORF 1 in erster Film-Hauptrolle

Wien (OTS) -

Am Karsamstag, dem 4. April 2026, schlüpft die beliebte österreichische Musikerin Melissa Naschenweng um 20.15 Uhr in der ORF-1-Premiere von „Herzklang – Zurück zu mir“ (auch auf ORF ON) in ihre erste Film-Hauptrolle! In der ORF-Romanze liebt Schlagersängerin Melanie (Naschenweng) die Bühne und das Publikum liebt sie. Doch es machen sich immer mehr Zweifel breit – will sie dieses Leben tatsächlich führen? Als sie zu allem Überfluss auch noch von ihrem Freund betrogen wird, ist klar: Melanie muss weg aus ihrem Alltag! Um den Kopf freizubekommen, flieht sie in ihre Kärntner Heimat und kommt dort wie gerufen, denn ihre Großmutter braucht dringend Hilfe mit der Almwirtschaft. Als sie immer mehr zu sich zurückfindet und zwischen ihr und einem Nationalpark-Ranger aus der Gegend die Funken fliegen, muss sich die Sängerin zwischen romantischen Gefühlen, Musik-Traum und Naturidylle die Frage stellen, ob sie zurück ins Rampenlicht oder in ihrem alten neuen Leben glücklich werden will. Unter der Regie von Patricia Frey nach einem Drehbuch von Harald Haller und Marc Brugger standen im August und September 2025 in Kärnten, Osttirol und Wien an der Seite von Melissa Naschenweng auch Ferdinand Seebacher, Michael Steinocher, Katharina Pichler, Christina Cervenka, Martin Muliar, Elfriede Schüsseleder, Rainer Wöss u. v. a. vor der Kamera. Weitere Informationen zum Inhalt des Films sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Vorgestellt wurde der Film gestern, am Donnerstag, dem 26. März 2026, im Rahmen einer Sneak-Preview im Stadtkino Villach in Anwesenheit von u. a. ORF-Fernsehfilmchefin Katharina Schenk, der Darsteller:innen Melissa Naschenweng, Ferdinand Seebacher, Katharina Pichler, Christina Cervenka, Martin Muliar und Elfriede Schüsseleder, Regisseurin Patricia Frey, der Drehbuchautoren Harald Haller und Marc Brugger sowie der Produzentinnen und Produzenten Viktor Perdula, Klaus Graf und Livia Graf-Bechler.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Feel-good-Movie“

„Melissa Naschenweng überzeugt in diesem Feel-good-Movie in ihrer ersten Hauptrolle. Sie verleiht dem Film eine besondere Wärme und zeigt, wie man das in die Jahre gekommene Image des ,Heimatfilms‘ auf charmante und publikumsnahe Weise wiederbeleben kann.“

Melissa Naschenweng: „Heimat, Musik und Gefühle“

„Melanie ist eine junge Schlagersängerin, die auf dem Weg nach oben ist und plötzlich eine große Enttäuschung erlebt. Sie steht im Film vor der Herausforderung, mit diesem Schmerz umzugehen und ihren eigenen Weg neu zu finden. Sie zieht sich in ihre Heimat zurück, wo sie wieder näher zu sich selbst findet und beginnt, ihr Leben aus einer neuen Perspektive zu betrachten und erstmals selbst versucht einen Song zu schreiben. Im Titelsong, ‚Hoamat in mir‘, den ich gemeinsam mit meinem Team geschrieben habe, findet sich auch diese Emotion wieder – in der Zeile ‚... tief im Schmerz wo es weh tut und brennt, liegt der Sinn, den man dann erkennt ...‘. Da ich finde, dass genau darin oft die wichtigsten Erkenntnisse liegen, erzählt der Film auch davon, wie man aus schwierigen Momenten gestärkt hervorgehen kann. Am Ende soll die Geschichte vor allem Hoffnung schenken: dass es nie zu spät ist, neu anzufangen, an sich selbst zu glauben und seinem Herzen zu folgen. ‚Herzklang – Zurück zu mir‘ zeichnet sich für mich besonders dadurch aus, dass der Film nicht nur romantisch ist, sondern auch viel Humor mitbringt und gleichzeitig eine starke Heimatverbundenheit spürbar macht. Da ich genau diesen Spagat liebe, verbinde ich in der Figur Melanie zwei Welten – das bodenständige Bauernmädel und die Bühnenkünstlerin. Und genau das macht für mich die Botschaft aus: Das eine schließt das andere nicht aus. Heimat, Musik und Gefühle gehören einfach zu mir, und ich bin überglücklich – mein erster eigener Film bedeutet mir extrem viel.“

Produzent Viktor Perdula und Produzentin Livia Graf-Bechler: „Geschichte, die lange nachklingt“

‚Herzklang – Zurück zu mir‘ ist eine berührende, lebensnahe Romantic Comedy, die Liebe, Musik und den Schutz unserer Natur auf besondere Weise miteinander verbindet. Mit viel Herz und Leichtigkeit erzählt der Film eine Geschichte, die lange nachklingt. Es freut uns, dass der ORF gemeinsam mit bundesweiten und regionalen Förderpartnern an diese Idee geglaubt und die Umsetzung möglich gemacht hat.“

„Herzklang – Zurück zu mir“ ist eine Produktion von JewelLabs Pictures GmbH und Graf Filmproduktion GmbH in Koproduktion mit dem ORF, gefördert von FISA+, ABA (Film in Austria), Fernsehfonds Austria, Carinthia Film Commission/Land Kärnten sowie Cine Tirol Film Commission.

„Hoamat in mir“: Neuer Melissa-Naschenweng-Song zur Filmpremiere

Gemeinsam mit der ORF-1-Premiere von „Herzklang – Zurück zu mir“ dürfen sich Fans von Melissa Naschenweng auch auf neue Musik des Schlagerstars freuen: Der Release des von Melissa Naschenweng und ihrem Produzenten Sebastian Steinhauser eigens für den Film geschriebenen und komponierten Songs „Hoamat in mir“, der am Ende von „Herzklang – Zurück zu mir“ zu hören sein wird, findet gleichzeitig mit dem Film statt. Neben der Filmmusik von Elisabeth Kaplan und Florian Hirschmann gibt es im Film auch weitere Titel von Melissa Nassenweng zu hören: „Lalelu“ und „Legenden“.