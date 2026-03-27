SIXTYSIX – Urban.Grün.Modern: Verkaufsstart für 37 klimafreundliche Eigentumswohnungen in Wien-Breitensee

Österreich (OTS) -

Mit dem Projekt „SIXTYSIX“ in der Breitenseer Straße 66 startet die Vermarktung von hochwertigen Eigentumswohnungen, die moderne Architektur mit fortschrittlicher Energietechnik vereinen.

Das Ensemble besteht aus zwei modernen Neubauten und einem liebevoll sanierten Bestandshaus. Die 2- bis 4-Zimmer-Einheiten verfügen über großzügige Freiflächen wie Loggien, Balkone oder Terrassen. Penzing, mit einem Waldanteil von 47 Prozent einer der grünsten Bezirke Wiens, bietet hier die perfekte Symbiose aus urbanem Lebensgefühl und naturnaher Ruhe.

Das Bauvorhaben in der Breitenseer Straße 66 steht für zeitgemäßes Wohnen mit nachhaltigem Anspruch. Zwei moderne Neubauten und ein liebevoll saniertes Bestandshaus beherbergen insgesamt 37 freifinanzierte Eigentumswohnungen, die sich auf 2- bis 4-Zimmer-Einheiten mit großzügigen Loggien, Balkonen und Terrassen verteilen.

Ein besonderes Highlight sind die zahlreichen Gartenwohnungen, die den Bewohnern ein privates Stück Natur mitten in der Stadt bieten. Zusätzlich lädt ein großzügiger allgemeiner Gartenbereich alle Bewohner zum Entspannen und Verweilen ein. Das Ensemble verbindet urbanes Lebensgefühl mit der grünen Ruhe des Bezirks Penzing – einem Viertel, das für sein eigenständiges Flair und zahlreiche Parks bekannt ist und mit 47 Prozent Waldfläche zu den grünsten Bezirken Wiens zählt.

Die Architektur besticht durch klare Linien, weiße Fassaden und moderne Goldakzente. Dank hochwertiger Massivbauweise, Erdwärme-Tiefensonden und einer Photovoltaikanlage am Dach bleibt das Wohnklima dauerhaft angenehm bei gleichzeitig niedrigen Betriebskosten. Eine gemeinschaftliche Tiefgarage mit E-Ladeinfrastruktur, Fahrradabstellräume und barrierefreie Erschließungen sorgen für moderne Alltagstauglichkeit.

Das Projekt liegt in einer beliebten, verkehrsberuhigten Wohngegend. Die Breitenseer Straße wird als Einbahn mit Tempolimit 30 km/h geführt und ist somit kaum Lärmemissionen ausgesetzt. Die Anbindung an den ÖPNV ist hervorragend, die U-Bahn-Stationen Kendlerstraße und Hütteldorfer Straße (beide Linie U3) und auch die S45-Bahnstation Breitensee (Anschluss zur Linie U4 bzw. zur Westbahn) sowie diverse Straßenbahnhaltestellen befinden sich in unmittelbarer Nähe. Die Wiener Innenstadt und das Schloss Schönbrunn sind in rund 15 Minuten erreichbar. Schulen, Kindergärten, Ärzte und Einkaufsmöglichkeiten liegen wenige Gehminuten entfernt.

Roland Pichler, geschäftsführender Gesellschafter von DIE WOHNKOMPANIE: „Mit SIXTYSIX – Urban.Grün.Modern zeigen wir, welche freifinanzierten Wohnbauvorhaben DIE WOHNKOMPANIE jetzt und in der Zukunft auf den Markt bringen wird. Nachhaltigkeit und hohe Wohnqualität in hervorragenden Lagen stellen den Schlüssel zu erfolgreichen Projekten dar. Durch den Einsatz von Erdwärme, Photovoltaik und klug geplanten Grundrissen schaffen wir Wohnprodukte, die sowohl ökologisch als auch ökonomisch überzeugen.“

Fact-Box: SITYSIX – Urban.Grün.Modern

Projekt: SIXTYSIX

SIXTYSIX Bauherr: DWK Die Wohnkompanie GmbH

DWK Die Wohnkompanie GmbH Wohnform: freifinanzierten Eigentumswohnungen

freifinanzierten Eigentumswohnungen Baubeginn: Frühjahr 2026

Frühjahr 2026 Baufertigstellung: Ende 2027

Ende 2027 Web:SIXTYSIX - Urban.Grün.Modern - Wohnkompanie

Über DIE WOHNKOMPANIE: DIE WOHNKOMPANIE ist als Projektentwickler und Bauträger am österreichischen Wohnbaumarkt tätig. Kerngeschäft ist die Entwicklung und Realisierung freifinanzierter Eigentumswohnungen sowie großvolumiger Wohnprojekte für Privatanleger und Investoren. Als Tochterunternehmen der Zech Group steht DIE WOHNKOMPANIE für umfassende Kompetenzen, Nachhaltigkeit und sichere Bonität. Das Unternehmen ist Mitglied bei namhaften Institutionen wie ÖGNI, ÖVI, VÖPE, WKO und ULI.

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