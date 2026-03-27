Farmfluencer-Hofbesuch: „Mehr als ein Stall – Raum für Tierwohl“

Hirschbach (OTS) -

Wie schafft man für Tier und Mensch einen optimalen Raum für Zusammenleben und Zusammenarbeit? Dieser Frage widmete sich der Hofbesuch „Mehr als ein Stall – Raum für Tierwohl“ bei der Farmfluencerin Jasmin Schwarz aka. @jasi.farmlife. Die Besucherinnen und Besucher konnten vor Ort in das Leben am Hof eintauchen, die Maßnahmen des Stallneubaus besprechen und über die Vorteile für das Tierwohl im Rinderstall diskutieren.

„Jeder Tag am Hof ist anders. Gerade während des Stallbaus steht man immer wieder vor neuen Herausforderungen. Doch die Tiere geben einem so viel zurück“, so die Jungbäuerin. „Deshalb wollen wir unsere Tierhaltung optimal ausrichten und zukunftsfit machen. Das war vor einigen Jahren auch ein Mitgrund für die Entscheidung zur Veredelung und Direktvermarktung der eigens produzierten Lebensmittel.“

Im Rahmen eines geführten Rundgangs zeigte die Jungbäuerin ihren Betrieb, stellte Tiere und Stallungen vor und erklärte die Besonderheiten der Landwirtschaft im Mühlviertel. Neben der Milchproduktion und Direktvermarktung standen vor allem der neue Tierwohl-Laufstall und die technischen Systeme, die gemeinsam zu höchstem Tierwohl führen, im Vordergrund.

Die Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, Fragen zu stellen und mit der Landwirtin über Herausforderungen und Chancen der modernen Landwirtschaft zu diskutieren. Themen wie gesellschaftliche Erwartungen, wirtschaftlicher Druck und innovative Lösungsansätze wurden offen angesprochen. Der Hofbesuch machte deutlich: Landwirtschaft ist dynamisch und auch für junge Menschen ein attraktives Arbeitsumfeld. Gleichzeitig ist sie ein zentraler Bestandteil regionaler Wertschöpfung und Landschaftspflege.

Während die Besucherinnen und Besucher bei der Veranstaltung diesmal in den direkten Austausch mit der Farmfluencerin gehen konnten, teilt Jasmin ihren Alltag sonst hauptsächlich im Internet. Als Teil der Farmfluencer gibt sie in den sozialen Medien echte Einblicke in ihren Alltag. 24 Farmfluencer aus ganz Österreich zeigen der Gesellschaft das echte Leben am Hof und erklären, was die österreichische Land- und Forstwirtschaft leistet. Mit authentischen und informativen Beiträgen erreichen sie tausende Menschen und bringen dabei nicht nur die schönen Seiten der Landwirtschaft näher, sondern beleuchten auch die Herausforderungen, mit denen sie tagtäglich konfrontiert sind.