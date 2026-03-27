  • 27.03.2026, 10:35:04
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Valle Venia präsentiert: LPS feat. Natalia Sarsgard: J'ai dû m'arrêter

J'ai dû m'arrêter LPS feat. Natalia Sarsgard // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/61013 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Neustadt an der Weinstrasse (OTS) - 

Der Song von Leo Philipp Schmidt und Valle Venia beschreibt das Gefühl sich zu verlieren in einer immer lauter und schneller werdenden Welt, in der sich durch Rastlosigkeit und Oberflächlichkeit Beziehungen, Freundschaften, Verbindungen auflösen und geopfert werden.

Die Sängerin Natalia Sarsgard beschreibt mit emotionaler Tiefe den Weg, sich wieder zu finden, sich zu sammeln, zu schweigen, sich zu entziehen, um sich zu besinnen in der Stille in der Geborgenheit, in der Abgeschiedenheit sich und andere wieder zu spüren und zu begegnen.

Natalia Sarsgards Interpretation des Songs vermittelt durch ihre facettenreiche Stimme wie aus tiefer Verletzlichkeit Kraft und Mut entstehen kann. Ohne es bewusst wahrzunehmen wird man von der Zuversicht begleitet, das verloren Geglaubte wieder zu finden.

Youtube: https://youtu.be/CINjhTHtmno

J'ai Du M'arreter - LPS, https://open.spotify.com/intl-de/album/6BvbJ0VAAvMwciCD7q7BC8

https://shop.valle-venia.de/products/different-ways

https://www.amazon.de/Different-Ways-feat-Various-Artist/dp/B0CMJVQV2M

https://valle-venia.de/30S/JaiDuMarreter.mp4

www.valle-venia.com

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