Großes Kino: Wiener Kinobetriebe weiter im Aufwind

Wien (OTS) -

Die Wiener Kinos geben ein starkes Lebenszeichen von sich und können auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurückblicken: Mit 12,2 Millionen Kinobesuchen haben sie das Vorjahr um knapp acht Prozent übertroffen. 900.000 zusätzliche Besucher wurden in den 149 Wiener Kinos gezählt, die Nettoeinnahmen aus dem Ticketverkauf beliefen sich auf 113,4 Millionen Euro (+10,7 Millionen). Und Grund dafür ist auch ein heimischer Film.

„Ja, das Vorjahr war besser, wir haben schöne Besucherzahlen gesehen“, freut sich Christian Dörfler, Sprecher der Wiener Kinobetreiber in der Wirtschaftskammer Wien. Gut geschlagen haben sich die Sommermonate Juli und August, mit jeweils mehr als einer Million Kinobesuchen. Rekordmonat war der Dezember, mit mehr als 1,7 Millionen abgesetzten Tickets und einem Plus von einer halben Million Kinobesuchern alleine im Dezember im Vergleich zum Dezember des Vorjahres. Und das nicht nur wegen des erfolgreichen dritten Teils der Avatar-Reihe. Dörfler: „Der Dezember ist traditionell ein sehr guter Monat für uns, einfach weil es ja auch immer neue Weihnachtsfilme gibt. Und im Vorjahr war es einer aus heimischer Produktion, der die Kinokassen so richtig klingeln ließ.“ „Aufputzt is“ mit Gery Seidl avancierte zum Publikumshit und überraschte damit die gesamte Branche. Dörfler: „Der Film wurde noch im Dezember mit dem Golden Ticket, für mehr als 300.000 Besucher ausgezeichnet.“ Eine seltene Auszeichnung für einen österreichischen Film, die gab es zuletzt im Jahr 2008.

Zu Jahresbeginn konnte „Aufputz is“ dann auch noch die 400.000 Besucher-Marke überspringen: „Generell lief auch der Jahresbeginn für uns sehr gut, wir liegen derzeit rund 20 Prozent über den Vergleichszahlen vom Vorjahr“, so Dörfler, der für das heurige Jahr noch einige Highlights erwartet. So stehen das Epos „Die Odyssee“ oder „Dune 3“ genauso am Spielplan wie „Toy Story 5“. Und ein besonderer Höhepunkt erwartet die Kinobesucher wieder im Herbst mit einer weiteren Auflage des Kinofestes, das mit besonderen Aktionen den Kinoabend versüßen wird.